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ФСБ заявила о ликвидации группы украинского спецназа в Брянской области

ФСБ: в Брянской области ликвидирована группа диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Диверсанты готовили теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры, у них были автоматы производства США, взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения

ФСБ заявила о ликвидации группы украинского спецназа в Брянской области
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В Брянской области уничтожена диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций, сообщили в центре общественных связей ФСБ. Группа готовила теракты в регионе на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Группа была ликвидирована «в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области». Двое украинских военных убиты, пятеро задержаны.

Как заявили в ФСБ, деятельность диверсантов пресекли накануне, 30 августа. У каждого при себе был «внушительный багаж различных средств поражения»: автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты и патроны «натовского образца», а также приборы ночного видения.

Губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале, что группу удалось выявить благодаря ФСБ и Росгвардии.

Навлинский район расположен на востоке Брянской области. На западе он граничит с Трубчевским районом, который, в свою очередь, на юге граничит с Сумской областью Украины.

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После начала военных действий на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам, ее неоднократно атаковали диверсанты. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

В августе диверсанты дважды пытались атаковать регион: 15 и 22 числа. В последний раз, по словам губернатора Александра Богомаза, они пытались прорваться через границу в Климовском районе, однако были остановлены подразделениями пограничного управления ФСБ. В спецслужбе сообщили, что совместно с Минобороны и Росгвардией нанесли по диверсантам массированный артиллерийский удар.

Теги
ФСБ Брянская область диверсанты Александр Богомаз
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