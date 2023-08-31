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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские силы ПВО уничтожили в Брянской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

По данным ведомства, это был украинский дрон, который должен был нанести удар по объектам «на территории Российской Федерации».

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз.

Впервые об атаке беспилотника по территории России сообщили 19 июня 2022 года: курский губернатор Роман Старовойт заявил, что дрон проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и «успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров». С этого времени власти регионов заявляли об атаках регулярно.

Самая масштабная атака БПЛА произошла 30 августа 2023 года. Тогда об ударах дронов сообщили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее уже днем об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над ее территорией сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО. А в результате падения БПЛА в здании местного управления СК выбило стекла.

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Утром 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов в регионе.
 

Теги
беспилотники Брянская область Минобороны
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