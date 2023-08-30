Почему военные свергли находившегося у власти 14 лет президента Габона

Всего через месяц после переворота в Нигере произошел мятеж в Габоне. Но общего у них мало, говорят эксперты: главное, что их объединяет, — это кризис легитимности государственной власти

Обстановка в Порт-Жантиле, Габон (Фото: Reuters)

Как прошел переворот

30 августа 2023 года в Габоне произошел государственный переворот. Это случилось сразу после объявления итогов президентских выборов, которые прошли в республике 26 августа (вместе с ними состоялись парламентские и местные выборы). На них с результатом 64,26% был переизбран Али Бонго Ондимба, который в 2009 году стал преемником своего отца Омара Бонго, правившего страной на протяжении 42 лет.

В пять утра по местному времени (9:00 мск) в эфире национального телевидения Gabon 24 выступил представитель группы из 12 офицеров, которая назвала себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов (Comité pour la transition et la restauration des institutions — CTRI). От лица выходцев из полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и военно-воздушных сил говорил полковник Ульрих Манфумби. Он сообщил, что результаты выборов аннулированы, границы страны закрыты, а все государственные институты распущены.

«Сегодня страна переживает серьезный институциональный, политический, экономический и социальный кризис», — говорится в заявлении. Выборы, как утверждают путчисты, «не отвечали условиям прозрачного, заслуживающего доверия и инклюзивного голосования, на которое так надеялся народ Габона». «К этому добавляется безответственное и непредсказуемое управление, которое приводит к продолжающемуся ухудшению социальной сплоченности и риску привести страну к хаосу», а потому CTRI «от лица народа Габона решил защитить мир, положив конец нынешнему режиму» (цитаты по AFP).

Через несколько часов стало известно, что 64-летний Бонго в окружении семьи и врачей помещен под домашний арест. Военные также сообщили, что арестованы еще несколько человек: один из сыновей президента, Нуреддин Бонго Валентин, глава президентской администрации Ян Гислен и его заместитель Мохамед Али Салью, советник главы государства Абдул Хоссейни, пресс-секретарь президента Джесси Элла Экога, а также двое высокопоставленных представителей правящей Демократической партии Габона. Их обвиняют в «предательстве национальных институтов», хищении казенных средств, финансовых махинациях международного масштаба и коррупции.

Габонская Республика — государство на западе Центральной Африки, до 1960 года было французской колонией. На юге и востоке граничит с Республикой Конго (протяженность границы — более 1,9 тыс. км), на севере — с Камеруном, на северо-западе — с Экваториальной Гвинеей; на западе выходит к водам Гвинейского залива Атлантического океана. Столица — Либревиль, государственный язык — французский. Габон богат такими природными ресурсами, как нефть, марганец, природный газ, железо, древесина. С 1970-х годов доходы от экспорта нефти стали для страны ключевым источником пополнения бюджета — они частично помогли модернизировать и диверсифицировать экономику. Сегодня Габон — государство с одним из наиболее высоких показателей ВВП на душу населения в Африке, однако 40% граждан по-прежнему находятся за чертой бедности, а безработица среди молодых людей достигает 37%. За 63 года с момента обретения независимости в стране сменились три президента. В получившем независимость Габоне доминировали две партии — Демократический блок Габона (ДБГ) и Демократический и социальный союз Габонеза. Первый президент страны, глава ДБГ Леон Мба, умер в 1967 году, и власть перешла к вице-президенту Омару Бонго, кандидатуру которого поддержал президент Франции Шарль де Голль. Бонго установил в стране однопартийный режим — единственной легальной партией стала пришедшая на смену ДБГ Демократическая партия Габона. Он находился у власти до самой смерти. После президентских выборов 2009 года главой государства стал его сын Али Бонго Ондимба. Он был переизбран в 2016 году, а в 2023-м пошел на третий срок.

По сообщениям международных информационных агентств, после путча жители Либревиля на улицах приветствовали смену режима; пели вместе с солдатами национальный гимн и благодарили военных.

Почему военные пошли на захват власти

В экспертном сообществе переворот в Габоне не ожидали, говорит африканист, автор Telegram-канала Zangaro Today Алексей Целунов; хотя предпосылки для захвата власти военными были — из-за неидеально прошедших выборов на страну надвигался политический кризис. Главный соперник Ондимбы кандидат оппозиционной коалиции «Перемены-2023» Альбер Ондо Осса набрал 30,7% и обвинил штаб действующего президента в фальсификациях. Оппозиция заявила, что не признает результаты голосования, и объявила победителем своего кандидата.

В конце июля 2023 года государственный переворот произошел в Нигере — там президента также сместили военные. Международное сообщество — главным образом, западные и большинство африканских стран — заявили, что не признают новые власти. Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановили членство Нигера, а ЭКОВАС обсуждала ввод войск в республику для восстановления там конституционного порядка (пока решение на этот счет не принято). За последние три года в африканском регионе Сахель было семь попыток госпереворотов — четыре из них успешные.

Мятеж в Габоне последовал за событиями в Нигере, и это дает повод искать между ними параллели. Однако общего с сахельскими переворотами здесь мало, обращает внимание Целунов; : единственное, что объединяет Габон и страны Западной Африки — это кризис легитимности действующей власти. По оценке эксперта, в Габоне такой кризис начался в 2009 году, сразу после кончины Омара Бонго, — его сын имел среди габонских элит гораздо меньше поддержки, чем отец. «Не все было в порядке и в его семействе, где постоянно шла борьба за власть и влияние, — отмечает в беседе с РБК Целунов. — Избирательная кампания 2009 года, по итогам которой он победил, стала настоящим, я бы сказал, политтехнологическим триумфом, — были задействованы музыканты и артисты, популярные среди молодежи, все проходило под брендом молодой команды молодого президента. Тогда это сработало».

Но уже в 2016 году в оппозицию «откочевали» очень многие политики; они объединились вокруг Жана Пинга, который в 1990-е годы возглавлял в Габоне различные министерства, а в 2000-е был председателем Генассамблеи ООН и Афросоюза. На тех выборах Бонго победил, набрав всего на 5,5 тыс. голосов больше, чем Пинг.

До 2018 года президент правил фактически без парламента, потом он пережил сердечный приступ, после которого восстанавливался на протяжении года. В январе 2019 года страна столкнулась с попыткой переворота. «Дальше — череда правительств, посадок чиновников за коррупцию, постоянные перетасовки бюрократии, расследования и отставки, — рассказывает Целунов. — Президент явно пытался что-то делать с неэффективным и коррумпированным режимом, который унаследовал от отца, как-то перезапустить экономику, но по итогам выполнил лишь пять из 113 предвыборных обещаний и фактически весь последний год провел в турах по стране, где занимался микроменеджментом разных проблем».

Параллельно с этим Бонго предпринимал непопулярные шаги: «менял конституцию и законодательство, чтобы продлевать срок нахождения у власти, окружал себя иностранцами сомнительного происхождения, которых затем вынужден был сажать за коррупцию, нарушал негласные правила распределения власти между разными этнорегиональными группами и, главное, невольно продолжил порочный династический цикл — при нем окрепло влияние его сына Нуреддина».

Наконец, последние выборы тоже нельзя назвать безупречными, отмечает эксперт: габонцы должны были голосовать в едином бюллетене за кандидатов в парламент и президента; голосование проходило в один тур при отключенном интернете и усиленных мерах безопасности, иностранным журналистам отказали в аккредитации, а число наблюдателей было резко сокращено. «Все это указывало на то, что голосование обещало быть очень проблемным», — резюмирует Алексей Целунов.

Как на переворот отреагировало международное сообщество

Реакция международного сообщества на переворот в Габоне оказалась не столь мгновенной и категоричной, как это было с Нигером. МИДы иностранных государств, в частности, России, Италии и Франции, призвали своих граждан проявлять осторожность и без крайней необходимости в республику не ездить. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал положение в Габоне предметом глубокой озабоченности и заявил, что Москва «внимательно наблюдает за тем, что там происходит». С аналогичным заявлением выступил Пекин. «Китай внимательно следит за развитием событий в Габоне и призывает все стороны конфликта учитывать в первую очередь интересы народа страны, решив возникшие противоречия путем диалога и консультаций», — заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Вашингтон также отметил, что положение в Габоне вызывает у него глубокую обеспокоенность. «Мы остаемся в числе тех, кто поддерживает народы региона в их стремлении к демократии», — заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (цитата по ТАСС).

Единственной страной, которая 30 августа дала событиям однозначную оценку, стала Франция: представитель французского правительства Оливье Веран, выступая в этот день на пресс-конференции, заявил, что Париж осуждает мятеж в Габоне и считает необходимым «признание результатов выборов, как только они будут утверждены».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что, если информацияо госперевороте подтвердится», то он вынесет этот вопрос на обсуждение глав МИД ЕС 31 августа. Он также признал: новости из Габона застали европейских лидеров врасплох. По сообщениям СМИ, 31 августа путч также обсудит Африканский союз — к концу дня он переворот все-таки «решительно осудил»: глава комиссии АС чадский политик Муса Факи Махамат расценил действия мятежников как «вопиющее нарушение правовых и политических инструментов» союза. За ситуацией также внимательно следит ЭКОВАС — о военной интервенции с ее стороны здесь речи не идет (Габон находится в другой части Африки и в объединение не входит), но в организации сообщили, что общаются насчет положения в Габоне с Африканским союзом. В том же ключе вступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: он «резко осудил попытку госпереворота как средство разрешить постэлекторальный кризис» и призвал повстанцев «гарантировать физическую неприкосновенность президента республики и членов его семьи».

«Внешние игроки в растерянности. Габон — это уже седьмая страна, которая окажется за пределами нормального политического процесса, — отметил в беседе с РБК директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. — Как модерировать политический процесс в такой ситуации? Вмешаться они не могут, поддержать переворот — тоже. Поэтому, вероятно, будут стараться как-то приспособиться к этой новой ситуации».