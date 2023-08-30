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МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Габон

Мария Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Габон
Фото: Gaetan M-Antchouwet / Reuters
Фото: Gaetan M-Antchouwet / Reuters

МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Габон. О рекомендации ведомства сообщила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне военные Габона совершили государственный переворот, объявив об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов.

Захарова назвала Габон дружественной для России африканской страной и выразила обеспокоенность в связи с обострившейся там обстановкой. «Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью», — добавила она.

По ее словам, российское посольство в столице государства Либревиле каких-либо данных о пострадавших гражданах России пока не передавало.


Военный переворот в Габоне произошел в ночь на 30 августа. Накануне в стране прошли выборы президента, по итогам которых 64-летний Али Бонго Ондимба, занимавший этот пост c 2009 года, набрал на выборах 64,27% голосов и переизбрался на третий срок. Оппозиция обвинила президента в нарушениях на выборах, ее лидер объявил о своей победе.

Утром 30 августа военные заявили об отмене результатов голосования и роспуске государственных институтов, в частности правительства, сената, конституционного суда, национальной ассамблеи и избирательной комиссии. Позднее военные объявили, что Ондимба находится под домашним арестом.

Теги
Мария Захарова Габон путешествия
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