Африканский союз осудил переворот в Габоне

Обстановка в Порт-Жантиле, Габон (Фото: Reuters)

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заявил о большой озабоченности в связи с ситуацией в Габоне и решительно осудил попытку государственного переворота в стране. Сообщение об этом опубликовано на сайте Африканского союза.

По словам Махамата, военный переворот не может быть средством выхода из кризиса, сложившегося после выборов в Габоне. Он решительно напоминает, что это представляет собой вопиющее нарушение правовых и политических документов Африканского союза, включая Африканскую хартию о выборах, демократии и управлении.

Он также призывает национальную армию и силы безопасности строго придерживаться своего республиканского призвания и гарантировать физическую неприкосновенность президента республики, членов его семьи и членов его правительства.

Председатель Комиссии призывает все политические, гражданские и военные субъекты в Габоне уделять приоритетное внимание мирным политическим путям и быстрому возвращению к демократическому конституционному порядку в стране.

Переворот в Габоне произошел в ночь на 30 августа. Военные захватили 64-летнего президента Али Бонго Ондимбу, объявили об отмене результатов выборов главы страны и роспуске государственных институтов. По различным обвинениям арестованы и другие члены правительства.

Перевороту предшествовали президентские выборы, на которых Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%.

Президентские выборы в Габоне прошли без международных наблюдателей, при комендантском часе на территории всего государства и приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием.