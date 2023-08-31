Минобороны заявило о провокации Киева при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС уже почти год. Во время очередной ротации Украина имитировала взрывы снарядов на пути следования наблюдателей, сообщило Минобороны России. Тем не менее пять экспертов безопасно добрались до АЭС

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Украина во время проведения ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС устроила провокацию с имитацией взрывов, заявило российское Минобороны.

Наблюдатели перешли от украинской стороны к российской в районе разрушенного автомобильного моста у Васильевки, они двигались по траве и камышам под ним, следует на опубликованных Минобороны кадрах. В этом районе на три часа был объявлен режим прекращения огня.

«Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов», — сказано в сообщении.

Тем не менее безопасность наблюдателей российской стороной была обеспечена, пять инспекторов успешно добрались на станцию, добавили в Минобороны.

Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС уже год — с 1 сентября прошлого года. Тогда станцию впервые посетил глава агентства Рафаэль Гросси. Изначально там находились два специалиста МАГАТЭ, в июне, как сообщал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, их стало в два раза больше. Сам Гросси еще несколько раз посещал АЭС. Во время одной из поездок колонна с главой агентства останавливалась из-за стрельбы.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, который контролирует Россия. Она неоднократно обвиняла украинскую сторону в обстрелах территории станции. Киев в свою очередь обвинял Москву в изучении сценария «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Кремль называл эти данные ложью.

В последнее время атаки на станцию стали происходить реже. Например, в августе сообщалось о перехвате дрона рядом с Энергодаром, но специалисты МАГАТЭ не увидели в этом угрозы. Как заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, Украина прекратила удары, так как опасается ответного удара России по Ровенской или Хмельницкой АЭС.