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Балицкий объяснил, почему ВСУ не наносят удары по Запорожской АЭС

Балицкий: ВСУ не наносят удары по Запорожской АЭС, опасаясь ответных ударов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press
Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press

Украина не наносит удары по Запорожской атомной электростанции, понимая, что в ответ Россия ударит по украинским АЭС, и такой сценарий развития событий коснется и европейских стран. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости».

«Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой [АЭС]. И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую», — подчеркнул он.

ЗАЭС контролирует российская сторона. В июле советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа допустил, что ВСУ могут нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов, попытаться захватить станцию и поднять вопрос о признании России ядерным террористом.

Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в намерениях совершить теракт на электростанции. При этом и Киев, и Москва отрицают подобные планы.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 августа сообщил, что в Энергодаре перехватили беспилотник, начиненный взрывчаткой. Его удалось подавить и посадить на землю. По словам Рогова, дрон летел в сторону атомной станции.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах уточнил, что беспилотник направлялся в сторону хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

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Тем не менее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что беспилотник не угрожал ни Запорожской АЭС, ни соседней ТЭЦ, ни самому городу.

Теги
Евгений Балицкий Запорожская АЭС ВСУ Украина Россия АЭС
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