branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 16:59
Globaltrans переезжает в Абу-Даби. Как сильно вырастут акции компании Pro, 16:57
Арбитраж взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млрд Финансы, 16:57
В цирке в Барнауле гимнастка под куполом сорвалась с трапеции. Видео Общество, 16:50
Подозреваемая в краже мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок Общество, 16:49
Red Bull заблокировал трансфер бразильского футболиста в ЦСКА Спорт, 16:45
В Казахстане ответили на слова Галкина о «негласном запрете» концертов Политика, 16:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жить в районе, где чистый воздух и парки: 10 вариантов в Москве РБК и ПИК, 16:36
Сборная России лишилась одного из 49 вызванных в команду футболистов Спорт, 16:30
МГПУ разрешил писать дипломы с помощью ИИ. Как его используют в обучении Life, 16:25
Минюст и SEC проверят Tesla из-за секретного проекта «дома Илона Маска» Общество, 16:20
NYT узнала о трудностях с обучением украинцев на Leopard в Германии Политика, 16:16
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков Общество, 16:16
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 16:13
Политика ,  
0 

В Казахстане ответили на слова Галкина о «негласном запрете» концертов

Власти Астаны заявили о готовности снова рассмотреть заявку на концерт Галкина
Организаторам концерта Галкина было предложено выбрать другую дату в связи с празднованием Дня учителя. Шоумен ранее пожаловался на проблемы с организацией его выступлений в Астане и Алма-Ате
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Концерт шоумена Максима Галкина (включен в реестр иностранных агентов), который организаторы хотели устроить 8 октября в Центральном концертном зале Астаны, было предложено провести в другие даты, поскольку там уже было запланировано празднование Дня учителя, сообщило в телеграм-канале управление по культуре администрации столицы Казахстана.

Там добавили, что повторных писем от организаторов после этого не получали. «Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина, при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству», — отметили в администрации.

Галкин в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) ранее заявил, что власти Казахстана ввели «фактически негласный запрет» на его выступления.

По словам шоумена, «на государственном уровне» идет препятствование его концертам в Алма-Ате и Астане. «Было поначалу все прекрасно, начались продаваться билеты, и все замечательно, а потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты… То останавливалась продажа, то нет», — заявил он.

В июне о проблемах с организацией концертов Галкина в Алма-Ате сообщал его представитель в Казахстане Алексей Пучков. Он сказал, что было направлено несколько писем в администрацию города и Дворец республики с уведомлением о дате бронирования площадки и запросе на заключение договора на проведение выступления.

После этого, по словам Пучкова, началась продажа билетов, однако руководитель госпредприятия, которое управляет Дворцом республики, счел ее незаконной. «Реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае — Дворцом республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей», — сказал глава предприятия Бакытжан Садыков.

Читайте на РБК Pro
Как Spotify теряет десятки миллионов долларов из-за «белого шума»
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Чем грозят миру проблемы в экономике Китая
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума

Пучков подтверждал, что договор действительно не был заключен, и заявлял, что представители площадки ссылаются на то, что нужные даты забронированы для другого артиста.

Минюст включил Галкина в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. В ведомстве заявляли, что он получил финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности». Галкин выступал против военной операции и сообщал, что часть кассы со своих концертов в Израиле передаст украинским беженцам.

Включение в реестр сам Галкин называл надуманным, отмечая, что деньги на Украине получал последний раз «лет десять назад». Галкин пытался оспорить статус иноагента, но суд ему в этом отказал.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Максим Галкин концерты Астана Алма-Ата Казахстан
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий

18 июня 1976 года
Материалы по теме
В Таллине отменили концерт Максима Галкина
Общество
Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Общество
Народный артист Александр Филиппенко уехал из России
Общество