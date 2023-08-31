В Казахстане ответили на слова Галкина о «негласном запрете» концертов

Организаторам концерта Галкина было предложено выбрать другую дату в связи с празднованием Дня учителя. Шоумен ранее пожаловался на проблемы с организацией его выступлений в Астане и Алма-Ате

Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Концерт шоумена Максима Галкина (включен в реестр иностранных агентов), который организаторы хотели устроить 8 октября в Центральном концертном зале Астаны, было предложено провести в другие даты, поскольку там уже было запланировано празднование Дня учителя, сообщило в телеграм-канале управление по культуре администрации столицы Казахстана.

Там добавили, что повторных писем от организаторов после этого не получали. «Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина, при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству», — отметили в администрации.

Галкин в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) ранее заявил, что власти Казахстана ввели «фактически негласный запрет» на его выступления.

По словам шоумена, «на государственном уровне» идет препятствование его концертам в Алма-Ате и Астане. «Было поначалу все прекрасно, начались продаваться билеты, и все замечательно, а потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты… То останавливалась продажа, то нет», — заявил он.

В июне о проблемах с организацией концертов Галкина в Алма-Ате сообщал его представитель в Казахстане Алексей Пучков. Он сказал, что было направлено несколько писем в администрацию города и Дворец республики с уведомлением о дате бронирования площадки и запросе на заключение договора на проведение выступления.

После этого, по словам Пучкова, началась продажа билетов, однако руководитель госпредприятия, которое управляет Дворцом республики, счел ее незаконной. «Реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае — Дворцом республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей», — сказал глава предприятия Бакытжан Садыков.

Пучков подтверждал, что договор действительно не был заключен, и заявлял, что представители площадки ссылаются на то, что нужные даты забронированы для другого артиста.

Минюст включил Галкина в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. В ведомстве заявляли, что он получил финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности». Галкин выступал против военной операции и сообщал, что часть кассы со своих концертов в Израиле передаст украинским беженцам.

Включение в реестр сам Галкин называл надуманным, отмечая, что деньги на Украине получал последний раз «лет десять назад». Галкин пытался оспорить статус иноагента, но суд ему в этом отказал.