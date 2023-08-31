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Газовики подали в суд на Аллу Пугачеву за долги

«Газпром межрегионгаз Москва» подал в суд на Аллу Пугачеву за долги
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

В мировой судебный участок района Троицкий в Москве поступил иск газового оператора «Газпром межрегионгаз Москва» к Алле Борисовне Пугачевой. В карточке дела на сайте суда отмечено, что иск зарегистрирован 18 августа.

Иск касается взыскания «платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Дата его рассмотрения пока не назначена.

В суде не смогли оперативно прояснить, о какой сумме задолженности идет речь. Пресс-служба также не подтвердила РБК, что речь идет именно о певице Алле Пугачевой.

«Заявление сейчас находится в статусе «зарегистрировано», поскольку мировым участком направлены запросы на предоставление информации о собственнике указанного недвижимого имущества. <...> Точная информация будет в лучшем случае через две недели», — добавили в суде.

«Я не в курсе, не могу ничего сказать», — ответила РБК помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

По информации телеграм-канала Mash, речь идет о долге почти в 15 тыс. руб. за май и июнь.

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В мае 2023 года администрация подмосковного Солнечногорска подала в суд иск против Аллы Борисовны Пугачевой с требованием погасить долг по аренде земельного участка. В суде РБК сообщили, что сумма задолженности составила 44 481,36 руб. за период с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2022 года.

После начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом) с детьми уехали в Израиль. В августе прошлого года певица ненадолго приезжала в Россию — на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

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