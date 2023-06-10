Галкин столкнулся с проблемами при организации концерта в Алма-Ате

Представитель Галкина сообщил, что концерт юмориста в Алма-Ате, запланированный на 6-7 октября, вероятно, будет перенесен. По его словам, организаторы начали продажу билетов до заключения договора с концертной площадкой

Максим Галкин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Представитель Максима Галкина (включен в реестр иностранных агентов) в Казахстане Алексей Пучков заявил «РИА Новости» о проблемах с организацией концерта юмориста в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 октября этого года

«Мы направили несколько писем в акимат (мэрию. — РБК) и во Дворец Республики: уведомление о бронировании даты, а также запросили договор, который мы должны заключить на проведение концерта», — сказал Пучков.

После этого, по его словам, организаторы шоу начали реализацию билетов. Однако позже из прессы он узнал, что продажа билетов является незаконной.

Так, информационный портал zakon.kz приводит слова директора госпредприятия «Алматы Ауендери» Бакытжана Садыкова, в чьем ведении находится Дворец Республики. Он заявил, что «реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае — Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей».

Портал «Караван» отмечает, что «информация о старте продаж билетов на выступление Галкина появилась в интернете на независимом ресурсе». «Платформа не имеет никакого отношения к Дворцу Республики в Алматы. Руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Бакытжан Садыков подчеркнул, что вся ответственность за обман зрителей лежит на организаторах концерта», — говорится в материале.

Пучков подтвердил «РИА Новости», что договор на проведение концерта до сих пор не заключен. «К тому же представители площадки ссылаются на то, что наши даты у них забронированы для другого артиста», — указал продюсер. Между тем, по его словам, власти Астаны согласовали проведение концерта юмориста на 8 октября.

Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. Как заявили в ведомстве, шоумен получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До этого Галкин неоднократно выступал против спецоперации на Украине, а позже начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

Комментируя признание себя иноагентом, Галкин заявил, что к таковым себя не относит, а повод внести его в реестр считает надуманным. Артист отметил, что деньги с Украины он в последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты, и что политической деятельностью он не занимается. В мае шоумен подал иск к Минюсту, однако в начале июня суд отказал артисту в оспаривании статуса иноагента.



Жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, после признания супруга иноагентом попросила признать иноагентом и ее. Она заявила, что солидарна с мужем, и назвала его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Минюст артистку в реестр не включил.

После начала спецоперации на Украине супруги с детьми уехали из России в Израиль. В расписании на сайте Галкина на ближайший год не запланировано ни одного концерта в России.