Кремль заявил о значительном следе Горбачева в истории России

В год памяти первого президента СССР Михаила Горбачева, умершего 30 августа 2022 года после продолжительной болезни, в Кремле заявили, что он оставил значительный след в истории России

Портрет Михаила Горбачева (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, умерший 30 августа 2022 года на 92-м году жизни, оставил значительный след в истории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент [Владимир] Путин поддерживал с ним отношения. Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, каким считают Горбачева в Кремле.

Экс-президент СССР умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В ЦКБ уточнили, что Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Путин в своих соболезнованиях по поводу смерти Горбачева отметил, что тот оказал «огромное влияние на ход мировой истории» и «глубоко понимал, что реформы необходимы».

Прощание с Горбачевым состоялось 3 сентября 2022 года в Колонном зале Дома союзов. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Путин не принял участие в похоронах, но заехал в Центральную клиническую больницу и попрощался с Горбачевым.

Горбачев вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году. Он провозгласил курс на перестройку — комплекс экономических, политических, социальных и идеологических реформ.

Итогами периода его президентства стали демократические преобразования, конец холодной войны и гонки вооружений с одной стороны, но с другой — тяжелая экономическая ситуация и рост сепаратистских настроений в советских республиках. В конце 1991 года с распадом СССР Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.

В августе россияне назвали Горбачева и первого президента России Бориса Ельцины худшими правителями в истории страны.