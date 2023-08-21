Россияне назвали Ельцина и Горбачева худшими правителями в истории страны

Петр I и Екатерина II возглавили список самых популярных лидеров прошлого среди россиян. Последние места разделили Ельцин и Горбачев — они оба набрали свыше 60% негативных отзывов, следует из результатов опроса Russian Field

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин (справа налево) на заседании Внеочередного Пятого Съезда народных депутатов СССР в 1991 году (Фото: Чумичев Александр / ТАСС)

Самые популярные в России политические лидеры прошлого — Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин, а хуже всего наши сограждане относятся к Борису Ельцину и Михаилу Горбачеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field. Позицию Сталина, замыкающего тройку лидеров, инициаторы опроса называют сенсацией — они ожидали его лидерства.

Опрос был проведен 8–14 августа по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В нем приняли участие участвовали 1,6 тыс. респондентов по репрезентативной выборке с погрешностью не выше 2,45%.

Чаще всего положительные оценки респондентов получали Петр I (82%) и Екатерина II (71%). У них также самый низкий антирейтинг: об отрицательном отношении к этим правителям заявили соответственно 6% и 10% опрошенных. Замыкает тройку лидеров Иосиф Сталин: положительно о нем отзываются 65% опрошенных, отрицательно — 20%.

Как отмечает «Коммерсантъ», результаты Russian Field практически совпадают с результатами последних опросов других исследовательских центров, из которых также видно, что Сталин находится «на пике рейтинга», сильно прибавив по сравнению с началом 2000-х годов. При этом одобрение деятельности вождя более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тыс. руб. в месяц, без высшего образования. Отрицательное отношение чаще встречается среди образованных людей с наиболее высокими доходами.

По итогам опроса Russian Field ему почти не уступает Леонид Брежнев (61% положительных и 17% отрицательных оценок). Следом идут Николай II (52% против 21%) и Владимир Ленин (52% против 28%).

Хуже всего наши сограждане относятся к Борису Ельцину (63% при 17% положительных оценок) и Михаилу Горбачеву (64% и 19% соответственно). Меньше всего симпатий оба лидера вызывают у мужчин, респондентов старше 30 лет и людей с семейным доходом до 40 тыс. руб. в месяц. Положительное отношение к ним чаще всего выражает молодежь (в возрастной группе до 30 лет — почти треть опрошенных), а вот отрицательная оценка свойственна преимущественно пожилым людям (до 80% в категории 60+).

Наименее известными для россиян персонами оказались Иван III, Александр I и Александр II: от 38% до 53% опрошенных просто не смогли дать оценку этим царям.

Гендиректо АПЭК Дмитрий Орлов пояснил газете, что отношение к российским лидерам прошлого — это фундамент как формирующейся повестки президентской кампании, так и новых приоритетов в преподавании отечественной истории. Именно поэтому, по его словам, АПЭК выступило заказчиком опроса. Ответы на заданные вопросы в целом адекватны ожиданиям, отметил Орлов. Однако третье место Иосифа Сталина он счел сенсацией, признаваясь, что «ожидал его лидерства». То, что участники опроса отдают предпочтение Петру I и Екатерине II, по мнению политолога, означает, что для россиян важны активность и динамизм главы государства, а также проводимая им политика интенсивного развития и модернизации.

В мае этого года сервис Superjob провел собственный опрос, в котором спрашивал россиян, кого бы они хотели видеть на должности своего руководителя среди киногероев. Так, россияне больше всего хотели бы поработать под руководством героев фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» — Глеба Жеглова и Макса Отто фон Штирлица (по 4% голосов соответственно). Второе место с результатом в 3% голосов заняли Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала. Следом за ними расположились Людмила Калугина («Служебный роман»), Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов («Ментовские войны») — их хотели бы видеть своими начальниками 2% опрошенных.

Также в топ-10 попали капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря») и секретный агент Джеймс Бонд. За них проголосовали по 1% участников. Также по 1% набрали главный редактор модного журнала Миранда Пристли («Дьявол носит «Прада»), врач Андрей Быков («Интерны»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Терминатор, Стив Роджерс («Капитан Америка»), брокер Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»), Остап Бендер («Двенадцать стульев»), Мария Швецова («Тайны следствия») и директор школы волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»).