Минкульт объяснил отказ в прокате «Барби» «традиционными ценностями»
Министерство культуры отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» путем механизма принудительного лицензирования, поскольку они не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей», следует из ответа (есть в распоряжении РБК) ведомства на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
«Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.
В начале августа Даванков (партия «Новые люди») обратился к правительству с предложением рассмотреть возможность разработки постановления, которое введет в экспериментальном режиме механизм принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран в августе 2023 года «в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер».
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