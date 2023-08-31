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Минкульт объяснил отказ в прокате «Барби» «традиционными ценностями»

Минкультуры отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

Министерство культуры отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» путем механизма принудительного лицензирования, поскольку они не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей», следует из ответа (есть в распоряжении РБК) ведомства на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

В начале августа Даванков (партия «Новые люди») обратился к правительству с предложением рассмотреть возможность разработки постановления, которое введет в экспериментальном режиме механизм принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран в августе 2023 года «в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер».

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