Сборы «Барби» за три недели проката по всему миру достигли $1 млрд

Сборы «Барби» в мировом прокате превысили $1 млрд. Ранее картина стала самым кассовым фильмом из снятых режиссером-женщиной. «Оппенгеймер» Нолана за три недели проката собрал почти вдвое меньше — $552 млн

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг лидирует в прокате в США третью неделю подряд, собрав на 43%, чем по итогам прошлой ($52 млн), сообщает Variety. Всего сборы картины в США составляют $459 млн, а мировой сбор превысил отметку в $1 млрд.

В этом году таких сборов в мировом прокате достигал мультфильм «Братья Супер Марио в кино», вышедший в апреле. В то же время «Барби» стала первой картиной, собравшей больше $1 млрд, которую сняла женщина.

Вышедший в прокат в один день с «Барби» фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана в мировом прокате собрал $552 млн, став шестой картиной режиссера, преодолевшей отметку в $500 млн. За третью неделю в кинотеатрах фильм собрал $28,7 млн, что на 39% меньше, чем на прошлой. В США сборы картины составляют $228 млн. Фильм занимает третью строчку в рейтинге в США, уступая «Барби» и вышедшему в прокат 4 августа боевику «Мег 2: Впадина» режиссера Бена Уитли с Джейсоном Стэтхемом в главной роли.

Биографическая драма «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи в главной роли стал первой совместной работой Нолана со студией Universal Pictures. Режиссер в 2021 году отказался от 18-летнего сотрудничества с Warner Bros. после того, как студия, не предупредив создателей, объявила, что одновременно с выходом в кинотеатрах в связи с пандемией картина получит цифровой релиз на стриминговом сервисе HBO Max.

Сюжет «Барби» разворачивается в кукольном мире, где Барби работают, а Кены нет. Один из Кенов (Райан Гослинг) недоволен таким положением. Однажды так называемая стереотипная Барби (Марго Робби) начинает задумываться о смерти, и эти экзистенциальные мысли запускают цепочку событий, в результате которых ее вместе с Кеном отправляют в реальный мир. Там Барби должна найти девочку, которой принадлежит, и выяснить, почему ее одолели мрачные мысли.