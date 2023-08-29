Фонд кино выступил против пиратских показов западных фильмов

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Фонд кино не поддерживает легализацию показа иностранного кино без согласия правообладателя, в том числе из-за риска распространения контента, который не соответствует традиционным российским ценностям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный ответ организации на предложение выработать способ легализации показов зарубежных кинолент.

Член комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын предложил создать временный механизм по официальному ввозу и прокату голливудских фильмов и выдачи прокатных удостоверений. Он добавил, что доход от проката должен начисляться правообладателям на специальный счет.

В ответе, подписанном исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым, говорится, что пиратское распространение фильмов несет правовые и репутационные риски. «А также несет риск обеспечения доступа на территорию России контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнули в документе.

После начала военной операции на Украине кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и другие голливудские студии ушли с российского рынка. Работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify.

В феврале Минкультуры заявило о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений.

В июне Минцифры подтвердило планы отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров. Ведомство изучает эту возможность при определенных условиях, в том числе если видеоконтент не будет содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.