branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Володин поддержал ужесточение ответственности для электросамокатчиков Политика, 10:07
Джокович возглавит рейтинг ATP и обновит абсолютный рекорд после US Open Спорт, 10:04
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде Pro, 10:02
Задорнов заявил об откате валютного рынка по участию иностранцев в 1990-е Финансы, 10:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики Pro, 09:46
Медведев счел слова Киева об ударах по Крыму приближением апокалипсиса Политика, 09:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Красноярске арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта Общество, 09:39
Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам по делу о «фейках» про армию Политика, 09:28
Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении Политика, 09:23
Как россиянам получить «золотую визу» Португалии до закрытия программы Pro, 09:18
В Приморье заметили медведя с бидоном на голове. Видео Общество, 09:17
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 09:10
Власти предложили разрешить хранение взрывоопасных удобрений в портах Экономика, 09:00
Война санкций ,  
0 

Фонд кино выступил против пиратских показов западных фильмов

Фонд кино отверг предложение показывать зарубежное кино без согласия авторов
Сюжет
Война санкций
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фонд кино не поддерживает легализацию показа иностранного кино без согласия правообладателя, в том числе из-за риска распространения контента, который не соответствует традиционным российским ценностям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный ответ организации на предложение выработать способ легализации показов зарубежных кинолент.

Член комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын предложил создать временный механизм по официальному ввозу и прокату голливудских фильмов и выдачи прокатных удостоверений. Он добавил, что доход от проката должен начисляться правообладателям на специальный счет.

В ответе, подписанном исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым, говорится, что пиратское распространение фильмов несет правовые и репутационные риски. «А также несет риск обеспечения доступа на территорию России контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнули в документе.

После начала военной операции на Украине кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и другие голливудские студии ушли с российского рынка. Работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify.

В феврале Минкультуры заявило о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений.

В июне Минцифры подтвердило планы отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров. Ведомство изучает эту возможность при определенных условиях, в том числе если видеоконтент не будет содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Читайте на РБК Pro
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Кто из уехавших из страны может сохранить налоговые льготы
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Фонд кино лицензионный показ кино пиратский контент
Материалы по теме
Собственные сериалы принесли онлайн-кинотеатрам рекордную выручку
Технологии и медиа
«Чебурашка» и серый Голливуд вывели кинопрокат на допандемийный уровень
Технологии и медиа
Объем российского кинопроката достиг минимальных показателей
Технологии и медиа