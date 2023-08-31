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Переворот в Нигере ,  
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Власти Буркина-Фасо одобрили отправку военного контингента в Нигер

В Буркина-Фасо одобрили отправку военного контингента в Нигер
Сюжет
Переворот в Нигере
Министр обороны Кассум Кулибали объяснил это решение борьбой с терроризмом «настолько эффективно, насколько это возможно». Ранее лидеры переворота в Нигере разрешили военным Буркина-Фасо и Мали помочь в случае интервенции
Фото: Francis Kokoroko / Reuters
Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Правительство Буркина-Фасо одобрило законопроект об отправке военного контингента в Нигер, сообщает Burkina24.com.

«То, что влияет на безопасность Нигера, коренным образом влияет на безопасность Буркина-Фасо», — заявил министр обороны Кассум Кулибали. По его мнению, это решение позволит вести борьбу с терроризмом «настолько эффективно, насколько это возможно».

Лидеры переворота в Нигере разрешили военным Буркина-Фасо и Мали вмешаться в ситуацию в случае интервенции. Власти обеих стран поддержали переворот и предупредили, что военное вмешательство будет расценено ими как объявление войны. Ранее там также захватили власть военные.

В то же время, по данным Seneweb, Сенегал готовится к переброске своих войск в Бенин для возможной интервенции в Нигер. Авиакомпании Air Senegal поручено перевезти 900 солдат и военную технику в город Котону, который будет служить тыловым лагерем для интервенционных войск ЭКОВАС, пишет портал.

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны, президент Мохамед Базум был свергнут. Военная хунта объявила, что собирается судить его по обвинению в государственной измене. ЭКОВАС ввел санкции против мятежников и пригрозил интервенцией, которая пока не последовала. Западные страны также осудили переворот.

Тчиани в ответ предупреждал, что любое вмешательство будет расцениваться как оккупация. Глава Генштаба, назначенный мятежниками, приказал привести войска в состояние боеготовности.

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Теги
Елена Чернышова
Буркина-Фасо Нигер интервенция переворот
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