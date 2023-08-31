Seneweb: Сенегал готовится к переброске сил в Бенин для интервенции в Нигер

Seneweb узнал о подготовке сил Сенегала к отправке для вторжения в Нигер

Авиакомпании Air Senegal поручено перевезти 900 солдат и военную технику в город Котону в Бенине, который будет служить тыловым лагерем для интервенционных войск ЭКОВАС, пишет портал

Армия Сенегала готовится к развертыванию своих сил в Бенине для возможной интервенции в Нигер, сообщает Seneweb со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников, авиакомпании Air Senegal было поручено перевезти 900 солдат и военную технику в город Котону (Бенин), который будет служить тыловым лагерем для интервенционных войск Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Сенегал мобилизовал армию в Тиесе с 11 августа.

Помимо него Кот-д'Ивуар и Бенин обязались отправить войска в Нигер для восстановления конституционного порядка после военного переворота. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что его страна готова перебросить батальон численностью около 1100 солдат.

Страны ЭКОВАС требуют освободить свергнутого президента Мохамеда Базуму и вернуть ему власть. 19 августа делегация государств Западной Африки прибыла в Нигер для переговоров, но, как сообщало AP, они провалились и мирное решение найти не удалось.

Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявлял, что дата военной интервенции согласована. Однако официально она не объявлялась. Телеканал Al Arabiya сообщал, что в аэропортах стран блока началась подготовка к возможному вторжению в Нигер.

Лидер переворота генерал Абдурахман Тчиани в ответ предупреждал, что любое вмешательство будет расцениваться как оккупация. Глава Генштаба, назначенный мятежниками, приказал привести войска в состояние повышенной боеготовности.