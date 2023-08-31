FT назвала вероятного преемника главы Минобороны Уоллеса

Преемником может стать глава Минэнерго Грант Шэппс. Премьер-министр Риши Сунак, как ожидается, объявит имя нового министра 31 августа, пишет газета

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов в четверг, 31 августа, назначить нового министра обороны вместо Бена Уоллеса, пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников, преемником может стать глава Минэнерго королевства Грант Шэппс. Однако, отмечают они, хотя Шэппс и считается фаворитом, уверенности в том, что именно он возглавит Минобороны, нет.

Среди других кандидатов назывались также главный секретарь казначейства Джон Глен, соратник Сунака, и министр канцелярии кабинета Джереми Куин, ранее занимавший пост замминистра обороны. В качестве претендентов также рассматривались министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, министр безопасности Том Тугендхат и др.

В случае назначения Шэппса для него это будет уже пятая должность в кабинете министров за последний год: он успел поработать министром транспорта, главой МВД (в правительстве Лиз Трасс), министром по делам бизнеса, а в феврале стал министром энергетики, отмечает газета. На прошлой неделе он посетил Киев.

В июле Уоллес заявил о намерении уйти из политики осенью. «Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — рассказал он. На вопрос о том, зачем они были нужны, министр ответил: «Секрет, секрет и еще раз секрет».

Газета The Times со ссылкой на чиновников писала, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может возглавить Минобороны после ухода в отставку Уоллеса. В июле Клеверли попросил Сунака оставить его в нынешней должности и не назначать министром обороны.