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Британия пообещала выделить Украине $245 млн на закупку ядерного топлива

Глава Минэнерго Британии Шэппс пообещал дать Киеву $245 млн на закупку ядерного топлива
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Военная операция на Украине
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Война санкций
Киев сможет закупать топливо для атомных электростанций в том числе у европейского консорциума Urenco, уточнил глава Минэнерго Великобритании. В марте 2022 года Украина отказалась от закупок у России
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Великобритания выделит Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на закупку ядерного топлива, в том числе у британских компаний, заявил Reuters глава Минэнерго королевства Грант Шэппс во время визита в Киев.

«Это гарантия, что в будущем ее ядерное топливо не будет поступать через Россию», — сказал Шэппс.

Киев сможет закупать топливо в том числе у европейского консорциума Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), отметил он.

Украина сейчас контролирует три из четырех действующих атомных электростанций. Запорожская АЭС находится под контролем российских войск.

В марте 2022 года Украина отказалась от закупок российского ядерного топлива. Следующей весной в Минэнерго страны заявили, что Киев рассчитывает в течение трех лет наладить собственное производство топливных таблеток для АЭС взамен российских и в перспективе стать поставщиком для европейских стран. По словам министра энергетики республики Германа Галущенко, Украина после отказа от поставок из России перевела свои станции на топливо американского производителя Westinghouse.

До начала российской спецоперации на украинских АЭС работали 15 энергоблоков, из них 13 с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440. Все они строились при СССР под топливо, которое сегодня производит «Росатом».

На Украине разведаны несколько месторождений урана, основное находится на территории Кировоградской области. Для получения ядерного топлива необходимо также иметь технологии по обогащению урана.

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Летом Галущенко заявил, что половина объектов энергетики страны потеряна и часть не подлежит восстановлению.

С осени прошлого года российское Минобороны регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские сооружения.

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Теги
Елена Чернышова
Великобритания Украина ядерное топливо
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