Британский министр обороны Уоллес подтвердил свой уход с поста осенью

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уйдет из политики и, в частности, со своего поста в сентябре, во время перестановок в кабинете министров. Об этом он сказал в интервью The Times.

«Я не буду баллотироваться в следующий раз. Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — сказал Уоллес. На вопрос о том, зачем они были нужны, он ответил: «Секрет, секрет и еще раз секрет».

О своем решении он рассказал премьер-министру Риши Сунаку еще 16 июня. Он надеялся заявить о том, что не будет баллотироваться в новый кабмин, летом, однако из-за сообщений в СМИ, связанных с его отставкой, решил рассказать об этом сейчас. 15 июля The Times со ссылкой на высокопоставленного источника сообщила, что Уоллес подумывает об отставке осенью, когда Сунак будет проводить перестановку в своем правительстве перед новыми выборами.

Среди возможных преемников Уоллеса газета называла замглавы Минфина Джона Глена, замглавы МИДа Энн-Мари Тревельян и замглавы МВД Тома Тугендхата.

The Times связывала отставку главы Минобороны с тем, что премьер не смог убедить президента Джо Байдена и других мировых лидеров поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга. Сам министр заявил изданию, что его откровенные требования к европейским странам сделать больше для поддержки Украины не понравились некоторым членам альянса.

«Вы должны внести свой вклад. Если бы все в НАТО уравняли наши пожертвования Украине в процентах от ВВП, то было бы доступно еще 20 млрд фунтов стерлингов ($26,1 млрд) военной помощи. По-прежнему остается фактом то, что лишь 20% расходов НАТО на оборону приходится на членов ЕС», — отметил Уоллес.

В связи с тем, что его кандидатуру не поддержали, он спросил: «Почему вы не поддерживаете своего ближайшего соратника, когда он выдвигает кандидата? Думаю, это справедливый вопрос».

В начале июля Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса из-за того, что Лондон решил обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 без одобрения США, отмечало издание The Telegraph. Из-за этого Йенс Столтенберг остался в должности главы НАТО еще на год.