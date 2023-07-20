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Глава британского МИДа попросил Сунака не назначать его министром обороны

Глава МИД Британии Клеверли попросил Сунака не назначать его на пост министра обороны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку с просьбой оставить его посту и не назначать на должность главы Минобороны. Об этом Клеверли заявил на Форуме безопасности в институте Аспена, передает The Guardian.

«Если кто-то в Великобритании наблюдает, слушает, особенно вы, премьер-министр, я очень хочу остаться на месте… Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа. <...> Если меня когда-нибудь в будущем уберут отсюда, вы увидите следы от гвоздей на паркете в моем кабинете», — сказал Клеверли.

Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников написала, что Клеверли может занять пост министра обороны Великобритании после ухода в отставку Бена Уоллеса.

Материал дополняется

Теги
Великобритания Джеймс Клеверли МИД Риши Сунак Минобороны Великобритании
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