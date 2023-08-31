Чем закончились попытки переворотов в Африке. Карта
С 2020 года в 12 странах Африки произошли попытки переворотов, из них половина были успешными. При этом абсолютное большинство государственных переворотов, которые происходили в мире с 2017 года, произошли в Африке. В этих странах — похожие культуры, политические системы, географические условия, объясняли РБК эксперты.
Последний переворот произошел в Габоне: в ночь на 30 августа военные захватили президента Али Бонго Ондимбу, объявили об отмене результатов выборов главы страны, которые прошли за несколько дней до этого, и роспуске государственных институтов. По различным обвинениям были арестованы и другие члены правительства.
Всего за месяц до этого в Нигере мятежники свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя лидером страны. Глава регионального объединения ЭКОВАС и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттару заявил, что страны — соседи Нигера допускают интервенцию в страну для восстановления свергнутого президента. Республика Нигер находится в Западной Африке — именно на нее и регион Сахель приходится большая часть переворотов, произошедших на континенте.
Что такое Сахель
С географической точки зрения это тропический регион саванн в Африке, переходный от пустыни Сахара на севере к более плодородным землям на юге, он тянется от Атлантического океана до Красного моря.
Политически в «Сахельскую пятерку» входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. За исключением Мавритании и Чада, все эти страны состоят в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС). Всего в нем 15 членов — Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
Исторически это в основном колонии Франции, большинство входят в Интернациональную организацию франкофонии — Organisation internationale de la Francophonie (OIF).