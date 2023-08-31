Чем закончились попытки переворотов в Африке. Карта

С 2020 года в 12 странах Африки произошли попытки переворотов, из них половина были успешными. При этом абсолютное большинство государственных переворотов, которые происходили в мире с 2017 года, произошли в Африке. В этих странах — похожие культуры, политические системы, географические условия, объясняли РБК эксперты.

Последний переворот произошел в Габоне: в ночь на 30 августа военные захватили президента Али Бонго Ондимбу, объявили об отмене результатов выборов главы страны, которые прошли за несколько дней до этого, и роспуске государственных институтов. По различным обвинениям были арестованы и другие члены правительства.

Всего за месяц до этого в Нигере мятежники свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя лидером страны. Глава регионального объединения ЭКОВАС и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттару заявил, что страны — соседи Нигера допускают интервенцию в страну для восстановления свергнутого президента. Республика Нигер находится в Западной Африке — именно на нее и регион Сахель приходится большая часть переворотов, произошедших на континенте.