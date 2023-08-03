Как Западная Африка стала основным поясом нестабильности

Нигер стал четвертой из стран «Сахельской пятерки», где военные захватили власть. Как регион оказался главным поясом нестабильности в Африке и чем это грозит, разбирался РБК

Ниамей, Нигер (Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters)

Как Западная Африка стала регионом переворотов

Нигер стал четвертой страной региона Сахель, где с 2020 года произошла попытка государственного переворота. Результат действий президентской гвардии пока окончательно не известен — 26 июля президент Мохамед Базум был задержан, на следующий день мятежники объявили о его свержении, однако влиятельные африканские и западные страны призывают их восстановить прежний строй. Но история переворотов в Буркина-Фасо и Мали показывает, что этого, скорее всего, сделано не будет.

Политическая нестабильность — отличительная особенность стран Африки. Из 17 государственных переворотов, произошедших в мире с 2017 года, только один произошел не в Африке, а в Азии — в Мьянме, подсчитала Би-би-си. В последние три года центром нестабильности стали страны Западной Африки, принадлежащие к региону Сахель и входящие в экономическое объединение ЭКОВАС. За этот период здесь были предприняты cемь попыток государственного переворота.

В Мали и Буркина-Фасо произошло по два переворота, в Нигере была неудачная попытка в 2021 году, власти Чада сообщили о попытке переворота в начале 2023 года. Осложнилась политическая ситуация в последние месяцы и в относительно стабильном Сенегале.

«Можно сказать, что державшийся в регионе десятилетиями, до 2000-х годов, хрупкий гражданский мир был результатом непрозрачных межэлитных договоренностей, которые сдерживали, но не решали систематически накапливавшиеся проблемы, но сейчас этот консенсус, кажется, полностью разрушен», — описывает ситуацию африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов.

Что такое Сахель С географической точки зрения это тропический регион саванн в Африке, переходный от пустыни Сахара на севере к более плодородным землям на юге, он тянется от Атлантического океана до Красного моря. Политически в «Сахельскую пятерку» входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. За исключением Мавритании и Чада, все эти страны состоят в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС). Всего в нем 15 членов — Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Исторически это в основном колонии Франции, большинство входят в Интернациональную организацию франкофонии — Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Целунов отмечает, что в этих странах очень похожие политические системы и культуры, которые характеризуются достаточно высокой непрозрачностью, повсеместным кумовством и коррумпированностью, поколенческим разрывом между преимущественно престарелым политическим классом и в основном молодым электоратом. Регион также характерен высоким уровнем неравенства, который воспроизводится в том числе на этнорегиональном уровне: существуют развитый земледельческий юг со столичным регионом и хронически запущенная пустынная периферия, по сути, исключенная из политического процесса и распределения финансовых потоков, продолжает эксперт. Еще один элемент мозаики — расположение стран в климатически нестабильной зоне, которая подвержена засухам и другим негативным последствиям изменения климата, указывает Целунов.

Влияние Франции как бывшей метрополии на события последнего времени, по мнению эксперта, не нужно переоценивать: вопреки глубокой вовлеченности в дела Сахеля она не является ни причиной, ни разжигателем, ни зачинщиком кризисных процессов, которые имеют более глубокий структурный уровень и стали следствием накопившихся дисбалансов развития.

По каким сценариям развивались события

Переворот в Нигере пришелся на проходивший в Санкт-Петербурге саммит Россия — Африка, в котором принимали участие два лидера, носящие титул «президенты переходного периода», — Ибраим Траоре из Буркина-Фасо и Ассими Гоита из Мали. Оба горячо благодарили Россию за поддержку.

34-летний Траоре — участник двух переворотов. В январе 2022 года он помог прийти к власти военным Патриотического движения за защиту и восстановление, свергшим избранного президента Рока Каборе. Правительство Буркина-Фасо возглавил Поль-Анри Сандаого Дамиба. Но его правление оказалось недолгим, и 30 сентября 2022 года Траоре принял участие во втором перевороте, по итогам которого стал главой страны. Согласно планам, 24 июля 2024 года в Буркина-Фасо пройдут президентские выборы.

40-летний Ассими Гоита у власти находится дольше. Впервые он возглавил Мали на несколько месяцев после переворота 2020 года, когда был свергнут избранный президент Ибрагим Бубакар Гейта. В сентябре 2020 года власть была передана Ба Ндау, а Гоита стал вице-президентом, однако в мае 2021 года Гоита объявил о смещении Ба Ндау и снова возглавил страну. Согласно принятому плану перехода к гражданскому правлению, в июне 2023 года прошел конституционный референдум, а в 2024 году пройдут президентские выборы.

Еще один участник саммита, благодаривший Россию за поддержку, — президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера. Его страна формально не принадлежит к Сахелю, но идущие там процессы важны для региона. Он пришел к власти в 2016 году в результате выборов и был переизбран в 2020 году. На саммите он отметил, что Россия, «не опасаясь никаких геополитических проблем», оказывает стране помощь в борьбе с террористическими атаками.

Лидером мятежников Нигера стал представитель более старшего поколения — Омар Чиани (также использует имя Абдурахман), которому за 60. Он выступил на третий день после захвата президента, объяснив действия военных желанием бороться с коррупцией и кумовством.

В Чаде в 2021 году захватил власть Махамат Идрис Деби, сын погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби. После смерти избранного главы государства военные и Махамат Деби не стали проводить выборы, объявив переходный период, который не закончился до сих пор.

Ситуация в регионе с точки зрения безопасности настолько сложная, что нестабильность может перекинуться и на расположенные на атлантическом побережье страны, предупреждают эксперты и структуры ООН.

31 августа протесты вновь прошли в Сенегале. Они стали реакцией на решение властей распустить одну из трех главных оппозиционный партий страны — «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство» (PASTEF), которую возглавляет арестованный ранее политик и мэр города Зигиншор Усман Сонко. Решение о роспуске партии было обнародовано МВД несколько часов спустя после предъявления судом Сонко обвинений по семи эпизодам, включая призыв к мятежу, заговор с участием террористической группы, покушение на безопасность государства и заговор против законных властей. В стране была приостановлена работа мобильного интернета в связи с опасениями по поводу возможных беспорядков. В Зигиншоре в ходе последовавших за этим протестов погибли два человека.

Как перевороты связаны с угрозой джихадизма

Мятежники Мали, Буркина-Фасо и Нигера одной из главных причин свержения конституционной власти называли ее неспособность справиться с джихадистами. О росте террористической угрозы в регионе предупреждают эксперты, политики и ООН. Толчок для появления и распространения соответствующих настроений дала гражданская война, а потом и международное вмешательство в Ливии, соседствующей с Нигером и Чадом. После свержений ливийского лидера Муаммара Каддафи и погружения страны в хаос регион буквально затопили дешевое оружие и боеприпасы, поясняет Целунов.

Основных действующих группировок в Сахеле несколько. Все они запрещены в России.

«Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС) в мае 2015 года присягнуло на верность «Исламскому государству Ирака и Леванта», которое ООН также называет «Аль-Каидой» в Ираке. Лидером движения является Аднан Абу Валид ас-Сахрауи. По данным ООН, с 2018 года эта организация заручилась поддержкой населения северной части Мали и способствует эскалации салафитско-джихадистского мятежа в Буркина-Фасо. ИГБС совершила множество атак: в мае 2019 года группировка напала на военнослужащих Нигера в деревне Тонго-Тонго в западной части области Тиллабери возле границы с Мали; погибли 28 человек.

В Мали также действует коалиция четырех исламистских движений «Джамаа Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин» («Группа поддержки ислама и мусульман», JNIM). Она была создана 2 марта 2017 года, о чем объявил ее лидер Ияд Аг Гали; эта группировка называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» в Мали.

Ситуацию осложняет активизация нигерийской группировки «Боко Харам» (возможный перевод — «Западное образование — грех»), действующей не только в Нигерии, но и в соседних странах. Она появилась на северо-западе страны в 2002 году, к 2009 году правительство провело серию успешных операций против нее, и группировка практически ушла в подполье, но в 2011 году снова заявила о себе, а в 2015-м присягнула «Аль-Каиде» и продолжает масштабные атаки.

Эксперты аналитического Soufan Center, специализирующегося на проблемах терроризма, обращают внимание на участившиеся инциденты с участием джихадистов в Гане и Бенине, связанные с намерением террористов проложить коридор от океана вглубь континента.

Что дало вмешательство Запада и ООН

Международное сообщество ответило на эти угрозы направлением в Мали миротворческой миссии MINUSMA. Она была учреждена 25 апреля 2013 года. Вскоре власти Мали потребовали вывести миротворцев из страны. Единогласным решением Совета Безопасности ООН к концу этого года воинские и полицейские контингенты должны быть выведены. Операция в Мали была самой опасной из всех миротворческих операций ООН: за десять лет 309 миротворцев погибли, исполняя свой долг, сообщила ООН. Миссия также была одной из самых масштабных, сейчас персонал MINUSMA насчитывает в общей сложности 15 тыс. человек.

Успехи неочевидны: согласно отчету генерального секретаря ООН, в июне боевые действия против джихадистов продолжались, а ИГ расширяло подконтрольную территорию. В центральной части Мали группы, связанные с JNIM, продолжали представлять серьезную угрозу, о чем свидетельствуют комплексные нападения на Севаре 22 апреля, хотя число жертв среди гражданских в последний год сократилось. Согласно данным, собранным миссией, с 1 июля 2022 года по 22 мая 2023-го в результате вооруженного конфликта, инцидентов с применением самодельных взрывных устройств и преступных деяний в общей сложности 1002 гражданских лица погибли и 445 получили ранения, что говорит о некотором успехе по сравнению с 1556 убитыми и 530 ранеными мирными жителями в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022-го.

В ЦАР с 2014 года работает миссия MINUSCA общей численностью 18,5 тыс. человек. Ее задача — содействовать стабилизации внутренней ситуации на фоне гражданского конфликта. По состоянию на 9 января 2023 года было зарегистрировано 314 нарушений безопасности Политического соглашения о мире и примирении, что меньше по сравнению с 431 нарушением в предыдущем отчетном периоде.

После ухода из Мали французские военные сделали Нигер своей главной базой. До 1,5 тыс. военнослужащих, самолеты и беспилотники были размещены в стране, оказывая поддержку армии Нигера в ее операциях в приграничных районах.

У США в Нигере две военные базы, численность их персонала — около 1,1 тыс. человек, а цель — тоже борьба с террористами. Около 300 военных в Нигере разместила Италия.

Почему стало возможным усиление России

Первой страной, призвавшей Россию на помощь, стала ЦАР. В марте 2018 года стало известно, что Россия направила туда для подготовки армии пять военных и 170 гражданских инструкторов, а также партию стрелкового вооружения и боеприпасов. В том же году западные и российские СМИ начали сообщать о присутствии в ЦАР российских наемников из ЧВК «Вагнер». В сентябре 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились за помощью к российской военной компании, не назвав ее.

В Нигере на акциях в поддержку переворота были замечены российские флаги, а в интернете появилась запись, на которой, предположительно, глава «Вагнера» Евгений Пригожин говорит, что происходящее в стране — это «борьба с колонизаторами» и «фактически обретение независимости и избавление от колонизаторов».

Но региональные и панафриканские организации неконституционную смену власти не поддерживают, подобным событиям объявлена «нулевая терпимость». В резолюции экстренного саммита ЭКОВАС, прошедшего 30 июля, указано, что организация осуждает поддержку произошедшего иностранными правительствами и частными военными компаниями. В отношении Нигера, как ранее в отношении Мали и Буркина-Фасо, были введены санкции: границы с другими членами организации закрыты, введен запрет на полеты над страной для коммерческих самолетов.

Часть военных правительств Мали и Буркина-Фасо искренне разделяют антизападные убеждения и умело играют на настроениях улицы, поэтому смена курса, переориентация на сотрудничество с Россией во многом закономерны, говорит Целунов. Но объем накопившихся проблем таков, что может быть разрешен разве что каким-нибудь глобальным «планом Маршалла», но отнюдь не заменой французских военных на российские ЧВК.