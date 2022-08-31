Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 16:08
Правительство поддержало решение «Газпрома» о выплате дивидендов Бизнес, 23:21
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 23:15
Литва выразила протест России из-за слов дипломата о событиях 1991 года Политика, 22:56
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 22:49
Эрлинг Холанд установил рекорд результативности чемпионата Англии Спорт, 22:43
Как прошло открытие Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж Life, 22:33
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 22:21
В России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастей Финансы, 22:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Германии не увидели в отказе служить в армии причину для защиты россиян Политика, 22:16
Главного тренера «Химок» уволили спустя четыре матча после назначения Спорт, 22:11
Пытавшегося сбежать с зажатым в окне гаишником водителя Lexus арестовали Общество, 22:00
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 21:55
Инспектор бундесвера призвал не недооценивать военный потенциал России Политика, 21:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 21:29
Политика ,  
0 

Литва выразила протест России из-за слов дипломата о событиях 1991 года

МИД Литвы вручил ноту представителю российского посольства из-за высказывания поверенного Сергея Рябоконя. Он предложил интересоваться у литовцев, не считают ли они, что «свои стреляли в своих» при штурме телецентра в Вильнюсе
Люди стоят перед танком в Вильнюсе,&nbsp;13 января 1991 года
Люди стоят перед танком в Вильнюсе, 13 января 1991 года (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту из-за заявлений временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году

В ведомстве заявили, что высказывания Рябоконя умаляют значимость событий в литовской столице и являются «циничным искажением исторических фактов».

26 августа временный поверенный прокомментировал предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса спрашивать у россиян, прибывающих в республику и другие страны Балтии, их позицию относительно военной операции на Украине, а также уточнять, «чей Крым?». Рябоконь предположил, что Москва могла бы ввести для литовцев ответные меры: «Их можно тоже спрашивать на границе, литовцев тех же самых — что вы думаете о событиях 13 января? Не кажется ли вам, что свои стреляли в своих в то время?» По утверждению дипломата, к столкновениям у телецентра в Вильнюсе привели антиконституционные требования Литвы отделиться от СССР, после чего, считает Рябоконь, литовская сторона устроила провокации, которые привели к жертвам.

МИД Литвы предложил впускать россиян после ответа на вопрос «чей Крым?»
Политика
Фото:Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

Литва провозгласила свою независимость в марте 1990 года, Госсовет СССР признал ее только в сентябре 1991 года. До этого, в январе 1991-го, между советскими военными и сторонниками независимости республики произошли столкновения, наиболее известные — у вильнюсской телебашни 11–13 января. Тогда советские военные при поддержке группы «Альфа» провели штурм телецентра, при котором погибли 14 сторонников независимости Литвы, а около 700 человек пострадали.

По версии литовской прокуратуры, людей, погибших у вильнюсской телебашни, убили советские солдаты. Участники событий с советской стороны заявляли, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

В марте 2019 года окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего командира «Альфы» Михаила Головатова. Первого заочно приговорили к десяти годам лишения свободы, Головатова — к 12. Сейчас обоих уже нет в живых. Российские власти заявляли, что процесс в Литве идет с нарушением норм международного и литовского уголовного права, Следственный комитет России завел дело против литовских судей и прокуроров, участвовавших в процессе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как не стоит говорить с сотрудником о его ошибке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Литва Вильнюс штурм телебашни в Вильнюсе нота протеста
Материалы по теме
Литва ужесточит проверку грузов из России из-за попыток «обойти санкции»
Политика
В Литве вынесли приговор за «дискриминацию русских» и призыв к насилию
Политика
В Литве призвали отменить уже выданные россиянам туристические визы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter