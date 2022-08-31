Литва выразила протест России из-за слов дипломата о событиях 1991 года

МИД Литвы вручил ноту представителю российского посольства из-за высказывания поверенного Сергея Рябоконя. Он предложил интересоваться у литовцев, не считают ли они, что «свои стреляли в своих» при штурме телецентра в Вильнюсе

Люди стоят перед танком в Вильнюсе, 13 января 1991 года (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту из-за заявлений временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году

В ведомстве заявили, что высказывания Рябоконя умаляют значимость событий в литовской столице и являются «циничным искажением исторических фактов».

26 августа временный поверенный прокомментировал предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса спрашивать у россиян, прибывающих в республику и другие страны Балтии, их позицию относительно военной операции на Украине, а также уточнять, «чей Крым?». Рябоконь предположил, что Москва могла бы ввести для литовцев ответные меры: «Их можно тоже спрашивать на границе, литовцев тех же самых — что вы думаете о событиях 13 января? Не кажется ли вам, что свои стреляли в своих в то время?» По утверждению дипломата, к столкновениям у телецентра в Вильнюсе привели антиконституционные требования Литвы отделиться от СССР, после чего, считает Рябоконь, литовская сторона устроила провокации, которые привели к жертвам.

Литва провозгласила свою независимость в марте 1990 года, Госсовет СССР признал ее только в сентябре 1991 года. До этого, в январе 1991-го, между советскими военными и сторонниками независимости республики произошли столкновения, наиболее известные — у вильнюсской телебашни 11–13 января. Тогда советские военные при поддержке группы «Альфа» провели штурм телецентра, при котором погибли 14 сторонников независимости Литвы, а около 700 человек пострадали.

По версии литовской прокуратуры, людей, погибших у вильнюсской телебашни, убили советские солдаты. Участники событий с советской стороны заявляли, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

В марте 2019 года окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего командира «Альфы» Михаила Головатова. Первого заочно приговорили к десяти годам лишения свободы, Головатова — к 12. Сейчас обоих уже нет в живых. Российские власти заявляли, что процесс в Литве идет с нарушением норм международного и литовского уголовного права, Следственный комитет России завел дело против литовских судей и прокуроров, участвовавших в процессе.