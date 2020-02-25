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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

На 96-м году жизни умер Дмитрий Язов — последний маршал и министр обороны СССР. Военную карьеру он начал еще в Великую Отечественную войну
Дмитрий Язов, 1990 г. (Фото: Юрий Лизунов / Александр Чумичев / ТАСС)

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Ему было 95 лет. В ведомстве сообщили, что он умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году. Кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимал эту должность с 1987 года по 1991 год. Также Язов являлся ветераном Великой Отечественной войны.

Язов родился в 1924 году в Омской области. В 1941 году в 17 лет он вступил в Красную армию и прошел обучение в Московском Краснознаменном пехотном училище. С 1942 года служил на фронте. К концу войны он являлся командиром взвода, дважды был ранен, участвовал в боях под Ленинградом и наступлении в Прибалтике.

После войны, в 1956 году, он окончил Военную академию имени Фрунзе. В годы холодной войны Язов стал командиром полка. В 1962 году, в период Карибского кризиса, его полк находился на Кубе для участия в отражении потенциального вторжения армии США. В 1967 году он окончил Военную академию Генерального штаба, служил в Забайкалье, с 1973 года командовал 4-й армией. В 1979 году стал командующим войсками Центральной группы войск на территории Чехословакии, а с 1980 по 1984 год, в период начала войны в Афганистане, был командующим войсками Среднеазиатского военного округа. В 1984 году возглавил Дальневосточный военный округ.

В 1987 году он стал министром обороны Советского Союза в звании генерала армии. В 1990 году Михаил Горбачев присвоил ему звание маршала. В 1991 году он примкнул к путчу ГКЧП, именно по его приказу в Москву были введены танки. После этого его отправили в отставку и арестовали. Из-под стражи он вышел только в 1993 году вместе с другими членами ГКЧП, в 1994 году его амнистировала Госдума.

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После отставки он был советником и генеральным инспектором в Минобороны, участвовал в ряде общественных организаций. 4 февраля 2020 года он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: маршал, СССР
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