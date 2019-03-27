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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года
Суд заочно вынес приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову по уголовному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
Дмитрий Язов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Об этом сообщает агентство BNS.

Коллегия из трех судей заочно осудила Головатова на 12 лет, а Язова — на 10 лет лишения свободы.

В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской армии был занят ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января они предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения.

Литовская прокуратура утверждает, что люди, погибшие у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Дмитрия Язова обвинили в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР», для чего он, по версии прокуратуры, поручил подготовить план смены власти в Литве и составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату.

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Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела по существу. Из 65 фигурантов перед судом предстали лишь двое подозреваемых — бывший российский военный Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда на законных основаниях въехал из Калининградской области, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России, также бывший военный Геннадий Иванов. Вину они не признают.

Коллегия судей приговорила Меля к семи, а Иванова — к четырем годам лишения свободы, уточняет LRT.

В качестве свидетеля суд несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева. Тот отказался участвовать в процессе.

Среди тех, кого обвиняли заочно, — Головатов, Язов, бывший глава вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик (суд приговорил его к 14 годам лишения свободы) и бывший второй секретарь ЦК компартии Литовской ССР Владислав Швед.

Москва ранее не раз заявляла, что судебный процесс в Вильнюсе ведется с нарушением норм международного и литовского уголовного права, а фигурантов обвиняли по не существовавшим во время событий 1991 года статьям.

Летом 2018 года Следственный комитет России возбудил дело в отношении литовских прокуроров и судей в связи с привлечением невиновных к ответственности по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Вильнюс, приговор
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