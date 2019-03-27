Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года

Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года

Суд заочно вынес приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову по уголовному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Дмитрий Язов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Об этом сообщает агентство BNS.

Коллегия из трех судей заочно осудила Головатова на 12 лет, а Язова — на 10 лет лишения свободы.

В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской армии был занят ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января они предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения.

Литовская прокуратура утверждает, что люди, погибшие у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Дмитрия Язова обвинили в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР», для чего он, по версии прокуратуры, поручил подготовить план смены власти в Литве и составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату.