МИД Латвии предложил впускать россиян после ответа на вопрос «чей Крым?»
Граждане России, намеревающиеся пересечь границу Литвы, для допуска в страны Прибалтики должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае во въезде им будет отказано. С таким предложением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает LRT.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться позицией российских граждан относительно действий России на Украине, а также уточнять, «чей Крым?». «И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», — заявил Ландсбергис.
Министр отметил, что Литва может ввести такое правило и в одностороннем порядке, но, если бы остальные граничащие с Россией страны присоединились, это было бы «эффективнее», поскольку меры работают лучше «при принятии как минимум регионального решения».
В день начала военной операции на Украине Рига объявила о прекращении выдачи виз российским гражданам, а позже латвийский парламент одобрил закон о лишении иностранцев гражданства за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности других демократических стран.
В конце июля власти Латвии сообщили, что иностранные граждане, которые пытаются попасть в страну из России и Белоруссии, подвергаются на границе более тщательным проверкам. Россияне сообщали, в частности, о требовании подписать на границе документ об осуждении действий России на Украине.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума в 2014 году, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к ней. Украина и страны Запада этого не признали: они считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву в аннексии.
Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению. Президент Владимир Путин еще в 2016 году говорил, что «народ Крыма решение принял и проголосовал», поэтому «вопрос исторически закрыт».
Ранее о том, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал глава государства.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ указал, что Крыма украинским властям «не видать как своих ушей».