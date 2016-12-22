СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года

Литовских прокуроров и судей, ведущих «дело 13 января 1991 года» о событиях в Вильнюсе, подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей

Десантники у Дома печати в Вильнюсе. Январь 1991 года (Фото: Игорь Носов / РИА Новости)

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы. Их заподозрили в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей.

Сообщение об этом опубликовано на сайте СК. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса России.

«С 2006 года должностными лицами Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России», — говорится в сообщении.

Литовская сторона считает, что по вине советских военнослужащих во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек, а более 700 получили ранения. Процессуальные решения по этому делу выносили должностные лица Генпрокуратуры Литвы, отметили в СК.

На основании ходатайств прокуратуры Вильнюсский городской суд санкционировал заочный арест россиян, они были объявлены в розыск.

«​Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено», — заявили в СК.

Кроме того, в сообщении отмечается, что преследование россиян власти Литвы осуществляют по кодексу, который был принят в 2011 году, через много лет после событий 1991 года, указали в СК. ​«То есть с применением обратной силы уголовного закона, усиливающего наказание. Такая практика противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса», — резюмировали в Следственном комитете.

Ранее Генпрокуратура Литвы заявляла, что с 2010 года действует правовая возможность проводить досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых.

31 августа 2015 года Генпрокуратура Литвы передала в суд дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела по существу. Из 65 фигурантов этого дела перед судом предстали лишь двое подозреваемых, остальных обвиняли заочно. Среди них бывший офицер КГБ Михаил Головатов, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской Армии Владимир Усхопчик, второй секретарь бывшей Компартии Литвы Владислав Швед.

В октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд решил допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева как свидетеля по делу. По данным властей Литвы, Горбачев отдал приказ стрелять по людям, однако сам он это отрицал. 19 января 2017 года Горбачеву доставили повестку по этому делу. Экс-президент СССР заявил, что ему «нечего добавить» к тому, что он ранее говорил по данному вопросу. Он добавил, что «ни в каком варианте» не собирается участвовать в судебном процессе в Вильнюсе.​

В марте 1990 года Верховный совет Литовской ССР объявил о независимости республики. В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской Армии были заняты ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января войска предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения. Литовские власти обвинили в гибели людей военных.