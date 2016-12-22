ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,71 EUR Нал. 74,53 73,59 USD Бирж. 63,06 -0,45 EUR Бирж. 73,81 -0,64 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7712,90 +274,70 IMOEX 2264,57 +0,75% RTSI 1131,27 +1,50% Brent 73,35 +0,63% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года
Лента новостей
Какой автомобиль выбрать для большой семьи 11:40, РБК и Volkswagen Teramont На Волжском судоремонтном заводе из-за взрыва погибли три человека 11:39, Общество В Донбассе женщина и ребенок погибли из-за удара молнии 11:32, Общество «Ливерпуль» пропустил три гола за 25 минут на предсезонном турнире 11:30, Спорт СК задержал шестерых сотрудников ФСИН после видеозаписи с пытками 11:27, Общество Суд вернул Балакина на выборы мэра Москвы 11:19, Политика В Японии зафиксировали рекордную жару 11:17, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 11:08, РБК и Сбербанк Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии 11:01, Общество U Network остался без токенов: проект выкупит монеты у ранних инвесторов 10:51, Крипто Как контролировать эмоции: советы бизнес-коуча 10:50, Спецпроект РБК PINK СМИ анонсировали переход футболиста сборной России в «Барселону» 10:49, Спорт Самый необычный Datsun: чем новая модель отличается от серийных машин 10:47, Авто Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 10:45, РБК и Renault СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года 10:42, Политика В «Роскосмосе» допустили кадровые перестановки в ЦНИИмаше 10:42, Общество Цена акций UC Rusal на Московской бирже взлетела на 25% 10:37, Бизнес Российский рынок снизился слишком сильно: что будет с акциями 10:32, Quote Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 10:25, РБК и «Шелл» Американский генерал ответил на предложение Путина по беженцам в Сирии 10:19, Политика Рейтинг Трампа подрос после встречи с Путиным 10:10, Политика 10 вилл на продажу в Крыму 10:09, Недвижимость Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:05, РБК и Schneider Electric ФСБ пресекла поставки в Россию пулеметов, автоматов и гранатометов из ЕС 09:56, Общество Токио опротестовал изъятие телефонов у прибывших на Курилы японцев 09:54, Политика ​Появилось видео проверки будущих губернаторов на Гребном канале 09:41, Политика  Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 09:38, РБК и Сбербанк Медведев предложил Северному Кавказу оплатить долги за газ активами 09:09, Общество
СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года
Политика, 10:42
0
СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года
Литовских прокуроров и судей, ведущих «дело 13 января 1991 года» о событиях в Вильнюсе, подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей
Десантники у Дома печати в Вильнюсе. Январь 1991 года (Фото: Игорь Носов / РИА Новости)

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы. Их заподозрили в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей.

Сообщение об этом опубликовано на сайте СК. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса России.

«С 2006 года должностными лицами Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России», — говорится в сообщении.

Литовская сторона считает, что по вине советских военнослужащих во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек, а более 700 получили ранения. Процессуальные решения по этому делу выносили должностные лица Генпрокуратуры Литвы, отметили в СК.

На основании ходатайств прокуратуры Вильнюсский городской суд санкционировал заочный арест россиян, они были объявлены в розыск.

Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
Политика

«​Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено», — заявили в СК.

Кроме того, в сообщении отмечается, что преследование россиян власти Литвы осуществляют по кодексу, который был принят в 2011 году, через много лет после событий 1991 года, указали в СК. ​«То есть с применением обратной силы уголовного закона, усиливающего наказание. Такая практика противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса», — резюмировали в Следственном комитете.

Ранее Генпрокуратура Литвы заявляла, что с 2010 года действует правовая возможность проводить досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых.

31 августа 2015 года Генпрокуратура Литвы передала в суд дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела по существу. Из 65 фигурантов этого дела перед судом предстали лишь двое подозреваемых, остальных обвиняли заочно. Среди них бывший офицер КГБ Михаил Головатов, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской Армии Владимир Усхопчик, второй секретарь бывшей Компартии Литвы Владислав Швед.

В октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд решил допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева как свидетеля по делу. По данным властей Литвы, Горбачев отдал приказ стрелять по людям, однако сам он это отрицал. 19 января 2017 года Горбачеву доставили повестку по этому делу. Экс-президент СССР заявил, что ему «нечего добавить» к тому, что он ранее говорил по данному вопросу. Он добавил, что «ни в каком варианте» не собирается участвовать в судебном процессе в Вильнюсе.​

В марте 1990 года Верховный совет Литовской ССР объявил о независимости республики. В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской Армии были заняты ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января войска предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения. Литовские власти обвинили в гибели людей военных.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: уголовное дело , Следственный комитет , Литва
Главное
СК задержал шестерых сотрудников ФСИН после видеозаписи с пытками Общество
Материалы по теме
Россия введет ограничения в отношении мемориальных проектов Литвы Политика
Глава МИД Литвы рассказал о неэффективности бойкота ЧМ в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter