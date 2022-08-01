Умер бывший командир «Альфы», участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе

Михаил Головатов, командовавший «Альфой» во время штурма телецентра в Вильнюсе в 1991-м, умер на 73-м году жизни. В Литве его заочно приговорили к 12 годам заключения. Бывший военный своей вины не признавал

Михаил Головатов (Фото: alphagroup.ru)

Бывший командир спецподразделения «Альфа», полковник в отставке Михаил Головатов, участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году, умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте совета международной ассоциации ветеранов этого подразделения.

Столкновения между советскими военными и сторонниками независимости Литвы произошли в январе 1991 года — Литва провозгласила независимость в 1990 году. Наиболее известны стали столкновения у телецентра в Вильнюсе 11–13 января. Тогда советские военные при поддержке группы «Альфа» провели штурм телецентра, при котором погибли 13 сторонников независимости Литвы и около 700 человек пострадали.

Литовская прокуратура утверждает, что людей, погибших у Вильнюсской телебашни, убили советские солдаты. Участники событий с советской стороны указывали, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Головатов в 1991–1992 годах командовал группой «А» Центра специального назначения ФСБ и участвовал в штурме телебашни.

В июле 2011 года Головатова арестовали в Вене. К тому моменту он был объявлен в общеевропейский розыск по запросу Литвы в рамках дела о штурме Вильнюсской телебашни. Но менее чем через сутки бывшего военного освободили. В Австрии тогда заявили, что ей не хватило данных для передачи подозреваемого Литве. В Вильнюсе и Еврокомиссии решение Вены раскритиковали.

В марте 2019 года окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о январских событиях 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и Головатова. Первого заочно приговорили к десяти годам лишения свободы, Головатова — к 12. В феврале 2020 года Язов, последний остававшийся в живых маршал Советского Союза, умер после продолжительной болезни.

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Российские власти заявляли, что судебный процесс в Вильнюсе ведется с нарушением норм международного и литовского уголовного права, а фигурантов обвиняли по статьям, не существовавшим во время событий 1991 года. В 2018 году Следственный комитет России возбудил дело в отношении литовских прокуроров и судей в связи с привлечением невиновных к ответственности по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году.