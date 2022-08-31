Боррель пообещал продолжить выдачу виз «определенным группам россиян»

Жозеп Боррель (Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters)

Страны Европейского союза достигли политической договоренности о приостановке облегченного визового режима с Россией, но ЕС даже при этом продолжит выдавать визы «определенным группам россиян», заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке.

В то же время, по словам Борреля, в последнее время граничащие с Россией страны Евросоюза сообщили, что пересекающих границу россиян стало больше, а это является «угрозой безопасности».

ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на территориях, входивших в состав Украины, также рассказал Боррель.

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