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В Эстонии 28 компаний попросили разрешить им импорт нефти из России

МИД республики опубликовал список компаний, которые попросили об исключении, чтобы продолжить импорт российских нефтепродуктов, несмотря на санкции против России
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Эстонии 28 компаний попросили разрешить им продолжить импорт нефтепродуктов из России, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, сообщает газета Postimees.

«Сегодня МИД публикует названия 28 компаний, которые попросили об исключении, чтобы продолжить импорт российских нефтепродуктов в переходный период даже после введения санкций», — сказал Рейнсалу.

Среди них Flexoil OÜ, Marine Energy Solutions OÜ, Baltic Marine Bunker AS, Eurodelta OÜ, Manoir Energy OÜ, Westnbalticoil OÜ, SIA ImplexOil и др.

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Фото:Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Запрет коснулся поставок сырья по морю. Венгрия добилась для себя возможности продолжать импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба», некоторые исключения сделали также для Болгарии, Хорватии и Чехии.

В середине августа глава эстонского МИДа заявил, что Таллин предложит Брюсселю ввести новый пакет санкций против Москвы. Позднее Рейнсалу сообщил, что республика передала ЕК «конкретные предложения», касающиеся
«энергетики, торговли и дальнейших ограничений на [использование международной межбанковской системы] SWIFT, а также внесения еще большего числа людей и учреждений в список санкций».

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Теги
Елена Чернышова
Эстония санкции против России нефтепродукты
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