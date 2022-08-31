Белгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде были слышны несколько взрывов, также в районе города сработала система ПВО. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», — написал он.

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