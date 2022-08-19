Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Шольц снизил НДС на продажу газа до 7% для компенсации другого налога Политика, 00:42
ОСК ответила на слова Путина о заключении «вредных для Родины» контрактов Экономика, 00:20
Очевидцы рассказали подробности взрывов в Керчи и Белгородской области Политика, 00:18
Маркетплейсы подсчитали стоимость базового набора школьника к 1 сентября Life, 00:01
Украинец и россиянин. Что стало с Усиком и Гассиевым в новом весе Спорт, 00:00
Россияне в июне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты Финансы, 00:00
Левандовского ограбили около базы «Барселоны» во время раздачи автографов Спорт, 18 авг, 23:37
В Нижегородской области ввели ЧС из-за лесных пожаров Общество, 18 авг, 23:37
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 18 авг, 23:35
Путин отчитал главу ОСК за «вредные для Родины» контракты Бизнес, 18 авг, 23:16
В запорожской ВГА сообщили о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ Политика, 18 авг, 23:01
Politico узнала, что США одобрят применение Украиной их оружия в Крыму Политика, 18 авг, 23:01
Рублев впервые с 2020 года покинет Топ-10 рейтинга ATP Спорт, 18 авг, 23:00
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 18 авг, 23:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Очевидцы рассказали подробности взрывов в Керчи и Белгородской области

Вечером 18 августа в районе села Тимоново в Белгородской области загорелся слад боеприпасов; несколько часов спустя в Керчи сработали средства ПВО. Местные жители рассказали РБК подробности произошедшего

Опрошенные РБК очевидцы рассказали о ситуации в Керчи, где сработала система противовоздушной обороны, и в Белгородской области, где загорелся склад боеприпасов.

В Керчи, по словам местной жительницы Анны Михайлевич, вечером 18 августа были слышны громкие взрывы. «Сначала, около 20:40, два взрыва, дома кровать и пол задрожали. Через минут пять еще один взрыв. Видела яркий свет, больше ничего, но было страшно. Сейчас все спокойно, сообщили что сработало ПВО», — сказала она.

В Керчи сработали системы ПВО
Политика
Крымский мост

Очевидец Александр рассказал, что в момент происшествия был с друзьями в селе Глазовка, расположенном в 2 км от Керчи. «Ракеты пролетели прямо над нами: первая примерно в 20:30, вторая около 21. Сразу поняли по внешнему виду, что это ракеты, они пролетели прямо над головой. Подруга очень сильно испугалась. После того как они пролетели, услышали очень громкий свист — наверно, как от снаряда, и потом был взрыв — от первой ракеты. От второй я уже не слышал», — рассказал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков, сообщая о сработавшей системе ПВО, не уточнил, что стало причиной, но отметил, что опасности для города и Крымского моста нет. Со слов члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, там сбили украинский беспилотник.

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
Политика

Пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области произошел вечером 18 августа в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Населенный пункт находится на юго-востоке области, недалеко от границы с Харьковской и Луганской областями Украины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не погиб и не пострадал, жителей сел Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Причина пожара пока не установлена.

Читайте на РБК Pro
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции

Очевидцы, которых опросил РБК, также рассказали, что слышали звуки взрывов. Житель Валуйского района Валерий сообщил, что находится в поселке Пятницкое, расположенном в 25-30 км от Тимоново. «Уже минут 50 слышны взрывы, видно зарево и дым. Машину качает, забор трясется. Взрывы частые, не останавливаются. Насчет эвакуации ничего не знаю», — сообщил он.

«Находимся мы в селе Яблоново. Взрывы слышны, очень сильные, и видно очень хорошо зарево, дым и огонь. От Тимоново примерно 25 км. Уезжать не планируем», — рассказала РБК жительница Валуйского района.

По словам жительницы села Солоти (тоже находится в Валуйском районе) Анны, было слышно много взрывов, «были сильные вибрации, но кроме дыма ничего не дошло [до Солоти]». «Мы сейчас в селе Борки, нас эвакуировали родственники на своей машине. Когда проезжали, видели возле ДК и на остановке на улице Центральной военную технику, автобусы, машины для эвакуации», — сказала она.

Глава Севастополя заявил о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек
Политика
Аэрпорт Бельбек, архивное фото

Со слов еще одного жителя села Солоти, взрывы на складе боеприпасов начались примерно в 19 часов. «Этот склад находится в 5 км от Солотей, и взрывы прекрасно слышно даже в доме. Если выйти на улицу, то со стороны пожара видно зарево. Сейчас все начало стихать», — отметил он.

Позже в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в районе военного аэропорта Бельбек средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, никто не пострадал. Reuters писал со ссылкой на очевидцев, что там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

16 августа боеприпасы взорвались в воинской части в Джанкойском районе Крыма. Минобороны России назвало взрывы диверсией, Следственный комитет завел уголовное дело, на севере полуострова ввели режим ЧС.

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгородская область склад боеприпасов Керчь ПВО взрывы очевидцы
Материалы по теме
СК завел уголовное дело после диверсии на складе боеприпасов в Крыму
Политика
В Крыму назвали предварительную сумму ущерба от взрывов в Новофедоровке
Политика
На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter