Очевидцы рассказали подробности взрывов в Керчи и Белгородской области

Вечером 18 августа в районе села Тимоново в Белгородской области загорелся слад боеприпасов; несколько часов спустя в Керчи сработали средства ПВО. Местные жители рассказали РБК подробности произошедшего

Опрошенные РБК очевидцы рассказали о ситуации в Керчи, где сработала система противовоздушной обороны, и в Белгородской области, где загорелся склад боеприпасов.

В Керчи, по словам местной жительницы Анны Михайлевич, вечером 18 августа были слышны громкие взрывы. «Сначала, около 20:40, два взрыва, дома кровать и пол задрожали. Через минут пять еще один взрыв. Видела яркий свет, больше ничего, но было страшно. Сейчас все спокойно, сообщили что сработало ПВО», — сказала она.

Очевидец Александр рассказал, что в момент происшествия был с друзьями в селе Глазовка, расположенном в 2 км от Керчи. «Ракеты пролетели прямо над нами: первая примерно в 20:30, вторая около 21. Сразу поняли по внешнему виду, что это ракеты, они пролетели прямо над головой. Подруга очень сильно испугалась. После того как они пролетели, услышали очень громкий свист — наверно, как от снаряда, и потом был взрыв — от первой ракеты. От второй я уже не слышал», — рассказал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков, сообщая о сработавшей системе ПВО, не уточнил, что стало причиной, но отметил, что опасности для города и Крымского моста нет. Со слов члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, там сбили украинский беспилотник.

Пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области произошел вечером 18 августа в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Населенный пункт находится на юго-востоке области, недалеко от границы с Харьковской и Луганской областями Украины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не погиб и не пострадал, жителей сел Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Причина пожара пока не установлена.

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Очевидцы, которых опросил РБК, также рассказали, что слышали звуки взрывов. Житель Валуйского района Валерий сообщил, что находится в поселке Пятницкое, расположенном в 25-30 км от Тимоново. «Уже минут 50 слышны взрывы, видно зарево и дым. Машину качает, забор трясется. Взрывы частые, не останавливаются. Насчет эвакуации ничего не знаю», — сообщил он.

«Находимся мы в селе Яблоново. Взрывы слышны, очень сильные, и видно очень хорошо зарево, дым и огонь. От Тимоново примерно 25 км. Уезжать не планируем», — рассказала РБК жительница Валуйского района.

По словам жительницы села Солоти (тоже находится в Валуйском районе) Анны, было слышно много взрывов, «были сильные вибрации, но кроме дыма ничего не дошло [до Солоти]». «Мы сейчас в селе Борки, нас эвакуировали родственники на своей машине. Когда проезжали, видели возле ДК и на остановке на улице Центральной военную технику, автобусы, машины для эвакуации», — сказала она.

Со слов еще одного жителя села Солоти, взрывы на складе боеприпасов начались примерно в 19 часов. «Этот склад находится в 5 км от Солотей, и взрывы прекрасно слышно даже в доме. Если выйти на улицу, то со стороны пожара видно зарево. Сейчас все начало стихать», — отметил он.

Позже в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в районе военного аэропорта Бельбек средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, никто не пострадал. Reuters писал со ссылкой на очевидцев, что там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

16 августа боеприпасы взорвались в воинской части в Джанкойском районе Крыма. Минобороны России назвало взрывы диверсией, Следственный комитет завел уголовное дело, на севере полуострова ввели режим ЧС.