Глава Белгородской области продлил желтый уровень опасности на две недели

Фото: vvgladkov / Telegram

Желтый, повышенный, уровень террористической опасности на территории Белгородской области продлен до 7 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал Гладков.

Повышенный уровень террористической опасности введен в регионе с 11 апреля на фоне военной операции России на Украине и обстрела населенных пунктов региона. В прошлый раз желтый уровень продлевали 8 августа на две недели.

18 августа Гладков сообщал, что в Белгородской области найдены противопехотные мины «Лепесток». Заминированной оказалась территория Шебекинского городского округа. Из-за сохраняющейся опасности эвакуированным жителям запретили туда возвращаться.

Вечером в тот же день в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, По словам главы региона, погибших и раненых нет. Местные власти вывезли жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. 19 августа глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов рассказал, что пожар удалось локализовать. «Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны», — уточнил он.