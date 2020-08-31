Немецкие врачи зафиксировали пониженную температуру у Навального в Омске

Обследовавшие политика перед отправкой в Берлин немецкие врачи выяснили, что у него была пониженная температура тела — 34,2 градуса. Навальный по-прежнему находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ

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Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Берлин, сообщил, что осмотр политика в Омске врачами из Германии показал «тревожные результаты». Об этом сообщает «РИА Новости».

В фонде также сообщили, что медики во время осмотра Навального 21 августа выяснили, что температура его тела была ниже нормы и составила 34,2 градуса. «После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой [тела] 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени [Омска] (1:00 22 августа мск) решение перевезти пациента в пятницу ночью», — говорится заявлении фонда.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа, после того как жена Навального Юлия потребовала у российского президента Владимира Путина отпустить ее мужа для лечения за границу, политика разрешили перевезти в Германию. Его поместили в берлинскую клинику «Шарите».

Cпециалисты клиники после доставки Навального провели несколько исследований, которые указали на «интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». «Конкретная субстанция пока не известна», — сообщили врачи.