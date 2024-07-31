Китай расширил ограничения на экспорт беспилотников после визита Кулебы

Китайские беспилотники не должны использоваться в немирных целях, заявили в Пекине и расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения

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Китай расширил ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника. Эта продукция не должна использоваться для «распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях», сообщило китайское Минторговли.

Поправки вступят в силу через месяц, с 1 сентября. Их добавили в документ, впервые опубликованный год назад, 31 июля 2023 года. За этот год ведомство, как говорится в сообщении, тщательно обсудило предложения «различных заинтересованных сторон» для более эффективной защиты нацбезопасности и интересов Китая и выполнения международных обязательств.

«Китай всегда считал, что научно-технический прогресс должен приносить пользу народам всех стран. Китайское правительство решительно поддерживает китайские компании в осуществлении международной торговли и сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов в гражданской сфере, выступает против незаконного использования гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях», — заявило Минторговли, также раскритиковав введение санкций против сферы БПЛА.

Неделю назад, 24 июля, Китай посетил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он стал высшим чиновником Украины, который посетил Пекин с 24 февраля 2022 года. Китайская сторона во время визита отметила, что конфликт продолжается уже третий год и есть риски его эскалации.

Этим летом европейские источники Bloomberg рассказали, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранским аппаратам Shahed. Власти США считают, что Китай воздерживается от прямых поставок вооружений.

Китайский председатель Си Цзиньпин дал слово не поставлять оружие России, рассказывал украинский президент Владимир Зеленский. Пекин отрицает поставки вооружений какой-либо стороне конфликта на Украине. Москве нечего добавить» к позиции китайской стороны, говорили в Кремле.