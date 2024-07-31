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Военная операция на Украине ,  
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Китай расширил ограничения на экспорт беспилотников после визита Кулебы

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Военная операция на Украине
Китайские беспилотники не должны использоваться в немирных целях, заявили в Пекине и расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Китай расширил ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника. Эта продукция не должна использоваться для «распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях», сообщило китайское Минторговли.

Поправки вступят в силу через месяц, с 1 сентября. Их добавили в документ, впервые опубликованный год назад, 31 июля 2023 года. За этот год ведомство, как говорится в сообщении, тщательно обсудило предложения «различных заинтересованных сторон» для более эффективной защиты нацбезопасности и интересов Китая и выполнения международных обязательств.

«Китай всегда считал, что научно-технический прогресс должен приносить пользу народам всех стран. Китайское правительство решительно поддерживает китайские компании в осуществлении международной торговли и сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов в гражданской сфере, выступает против незаконного использования гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях», — заявило Минторговли, также раскритиковав введение санкций против сферы БПЛА.

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Неделю назад, 24 июля, Китай посетил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он стал высшим чиновником Украины, который посетил Пекин с 24 февраля 2022 года. Китайская сторона во время визита отметила, что конфликт продолжается уже третий год и есть риски его эскалации.

Этим летом европейские источники Bloomberg рассказали, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранским аппаратам Shahed. Власти США считают, что Китай воздерживается от прямых поставок вооружений.

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Фото:Petra Wallner / Global Look Press

Китайский председатель Си Цзиньпин дал слово не поставлять оружие России, рассказывал украинский президент Владимир Зеленский. Пекин отрицает поставки вооружений какой-либо стороне конфликта на Украине. Москве нечего добавить» к позиции китайской стороны, говорили в Кремле.

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