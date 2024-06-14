Зеленский рассказал, что Си Цзиньпин дал слово не продавать России оружие
Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленский не продавать «ни одного вооружения» России. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.
«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — добавил президент Украины (цитата по Liga).
Так он ответил на вопрос, передает ли Китай оружие России для конфликта с Украиной.
Зеленский и Си общались по телефону год назад, в прошлом апреле. Киев назвал разговор долгим и содержательным. В Пекине рассказали, что Си призвал к дипломатическому пути решения конфликта и отметили предоставление Китаем гуманитарной помощи Украине.
Прошлой весной в слитых документах американской разведки нашли данные результатов прослушки, свидетельствующие о планах Китая поставлять оружие России, писала The Washington Post. Но этой весной в Белом доме подчеркнули, что не замечали подобных действий со стороны Китая. Вместо этого Пекин помогает Москве, «не предоставляя оружие напрямую, но давая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы», пояснял советник президента Джейк Салливан.
Как выяснила Washington Post, весной 2022 года китайская сторона была готова передать Москве оружие, но планы изменились после звонка в Пекин американского президента Джо Байдена. Он предупредил о реакции США, что вызвало «гневную реакцию» китайского лидера, тот поинтересовался, не угрожает ли ему Байден. С тех пор, говорилось в статье, Китай «воздерживается от прямых поставок».
Пекин категорически отрицает поставки оружия для России. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заверяет МИД Китая.
«Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.