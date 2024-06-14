Зеленский рассказал, что Си Цзиньпин дал слово не продавать России оружие

Си Цзиньпин дал слово не поставлять вооружения в Россию и сдержит обещание, если является человеком, достойным уважения, сказал Зеленский. Пекин отвергает обвинения в поставках оружия

Владимир Зеленский (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленский не продавать «ни одного вооружения» России. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — добавил президент Украины (цитата по Liga).

Так он ответил на вопрос, передает ли Китай оружие России для конфликта с Украиной.

Зеленский и Си общались по телефону год назад, в прошлом апреле. Киев назвал разговор долгим и содержательным. В Пекине рассказали, что Си призвал к дипломатическому пути решения конфликта и отметили предоставление Китаем гуманитарной помощи Украине.

Прошлой весной в слитых документах американской разведки нашли данные результатов прослушки, свидетельствующие о планах Китая поставлять оружие России, писала The Washington Post. Но этой весной в Белом доме подчеркнули, что не замечали подобных действий со стороны Китая. Вместо этого Пекин помогает Москве, «не предоставляя оружие напрямую, но давая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы», пояснял советник президента Джейк Салливан.

Как выяснила Washington Post, весной 2022 года китайская сторона была готова передать Москве оружие, но планы изменились после звонка в Пекин американского президента Джо Байдена. Он предупредил о реакции США, что вызвало «гневную реакцию» китайского лидера, тот поинтересовался, не угрожает ли ему Байден. С тех пор, говорилось в статье, Китай «воздерживается от прямых поставок».

Пекин категорически отрицает поставки оружия для России. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заверяет МИД Китая.

«Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.