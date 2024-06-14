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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал, что Си Цзиньпин дал слово не продавать России оружие

Сюжет
Военная операция на Украине
Си Цзиньпин дал слово не поставлять вооружения в Россию и сдержит обещание, если является человеком, достойным уважения, сказал Зеленский. Пекин отвергает обвинения в поставках оружия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленский не продавать «ни одного вооружения» России. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — добавил президент Украины (цитата по Liga).

Так он ответил на вопрос, передает ли Китай оружие России для конфликта с Украиной.

Зеленский и Си общались по телефону год назад, в прошлом апреле. Киев назвал разговор долгим и содержательным. В Пекине рассказали, что Си призвал к дипломатическому пути решения конфликта и отметили предоставление Китаем гуманитарной помощи Украине.

Reuters узнал о «тонком бойкоте» саммита по Украине Китаем
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Прошлой весной в слитых документах американской разведки нашли данные результатов прослушки, свидетельствующие о планах Китая поставлять оружие России, писала The Washington Post. Но этой весной в Белом доме подчеркнули, что не замечали подобных действий со стороны Китая. Вместо этого Пекин помогает Москве, «не предоставляя оружие напрямую, но давая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы», пояснял советник президента Джейк Салливан.

Как выяснила Washington Post, весной 2022 года китайская сторона была готова передать Москве оружие, но планы изменились после звонка в Пекин американского президента Джо Байдена. Он предупредил о реакции США, что вызвало «гневную реакцию» китайского лидера, тот поинтересовался, не угрожает ли ему Байден. С тех пор, говорилось в статье, Китай «воздерживается от прямых поставок».

Пекин категорически отрицает поставки оружия для России. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заверяет МИД Китая.

«Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Китай Си Цзиньпин Владимир Зеленский поставки оружия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
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