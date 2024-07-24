Китай допустил эскалацию конфликта на Украине и призвал к переговорам
Хотя военный конфликт на Украине длится третий год, риски его эскалации все еще существуют. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Гуанчжоу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Ван И отметил, что кризис на Украине идет уже третий год, конфликт все еще продолжается и существуют риски его эскалации и распространения», — приводит китайский МИД слова министра.
Глава китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что Пекин всегда был твердо привержен продвижению политического решения кризиса и считает, что в конечном итоге все завершается усаживанием за стол переговоров.
Он также обратил внимание на сигналы Киева и Москвы о готовности к переговорам и поддержал усилия всех сторон. «В последнее время и Украина, и Россия в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам. Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру», — добавил Ван И.
Сам Кулеба на той же встрече заявил, что Украина желает и готова вести диалог с российской стороной. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — подчеркнул Кулеба.
О необходимости скорейшего завершения конфликта и готовности к переговорам с президентом Владимиром Путиным недавно говорил и украинский лидер Владимир Зеленский.
В Кремле ответили, что разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца. Там отметили, что ждут конкретных действий со стороны Украины.
Российские власти выдвигают для начала мирных переговоров несколько условий: снятие международных санкций, вывод войск Украины и ее отказ от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также признание суверенитета России над этими регионами.
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