Китай допустил эскалацию конфликта на Украине и призвал к переговорам

Глава МИД Китая Ван И сказал Кулебе о рисках эскалации конфликта на Украине

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Хотя военный конфликт на Украине длится третий год, риски его эскалации все еще существуют. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Гуанчжоу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Ван И отметил, что кризис на Украине идет уже третий год, конфликт все еще продолжается и существуют риски его эскалации и распространения», — приводит китайский МИД слова министра.

Глава китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что Пекин всегда был твердо привержен продвижению политического решения кризиса и считает, что в конечном итоге все завершается усаживанием за стол переговоров.

Он также обратил внимание на сигналы Киева и Москвы о готовности к переговорам и поддержал усилия всех сторон. «В последнее время и Украина, и Россия в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам. Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру», — добавил Ван И.

Сам Кулеба на той же встрече заявил, что Украина желает и готова вести диалог с российской стороной. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — подчеркнул Кулеба.

О необходимости скорейшего завершения конфликта и готовности к переговорам с президентом Владимиром Путиным недавно говорил и украинский лидер Владимир Зеленский.

В Кремле ответили, что разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца. Там отметили, что ждут конкретных действий со стороны Украины.

Российские власти выдвигают для начала мирных переговоров несколько условий: снятие международных санкций, вывод войск Украины и ее отказ от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также признание суверенитета России над этими регионами.