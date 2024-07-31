Дума изменила закон о гаджетах на передовой и приняла его во второй раз

В законопроект о наказании за гаджеты на передовой добавили поправку, разрешающую использование их в боевой работе, и снова приняли его в третьем чтении

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Госдума во второй раз приняла в третьем чтении закон, дающий возможность применять дисциплинарный арест к военнослужащим, использующим гаджеты во время службы. Процедуру третьего чтения законопроект в первый раз прошел 24 июля, однако после этого его вернули на предыдущий этап и внесли поправку, разрешающую использовать гаджеты для исполнения служебных обязанностей.

Изначально законопроектом, который рассматривался 24 июля, предполагалось разрешить применять дисциплинарный арест за совершение ряда грубых дисциплинарных проступков. К ним депутаты отнесли в том числе нарушение запрета на использование смартфонов, способных выходить в интернет, передавать фото и видео, а также данные геолокации. К третьему чтению появилось уточнение, что нормы касаются тех, кто участвует в спецоперации на Украине «или в отдельных местностях» России, а также на территориях, на которых введено военное положение.

Законопроект был принят в третьем чтении, однако спустя неделю комитет по обороне предложил отменить это решение и вернуть документ на этап второго чтения. Комитет также предложил внести поправку в норму об использовании гаджетов, которая бы уточняла, что она не распространяется на лиц, использующих гаджеты для выполнения служебных обязанностей в рамках несения военной службы.

Это произошло после критики, в том числе со стороны военкоров и сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина. Последний, в частности, отмечал, что интернет и Telegram «стали важнейшим инструментом коммуникации между подразделениями на фронте», а также средством радиоэлектронной разведки. «Через мессенджеры идет обмен информацией там, где не работает штатная связь», — пояснял он. Рогозин также подчеркивал, что «прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать». «Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится», — добавлял он.

Картаполов называл критические комментарии по этому вопросу «поспешными» и уточнял, что норма об ограничении использования смартфонов не касается устройств, предназначенных для боевой работы.

Комментируя последние изменения в законопроекте, Дмитрий Рогозин заявил РБК, что при первом рассмотрении законодатели «не приняли во внимание реальную ситуацию в войсках». «Правила обращения с электронными приборами, прежде всего со смартфонами и не только, прописаны кровью. Армия не первый день воюет против высокотехнологичного врага, обладающего средствами радиоэлектронной разведки, поэтому не допускается бесконтрольное использование гаджетов в личных целях. Но и сам «воздушный интернет» во фронтовой зоне практически задавлен средствами радиоэлектронной борьбы обеих сторон. Поэтому гаджеты используются исключительно в целях боевой работы», — подчеркнул сенатор. Он пояснил, что предыдущие результаты голосования «вызвали крайнее недовольство в воюющей армии».