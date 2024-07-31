В Думе рекомендовали пересмотреть закон о гауптвахте за гаджеты у военных

Комитет Госдумы по обороне решил вернуть уже принятый закон на второе чтение. Депутаты предложили не наказывать военных, если они используют гаджеты «для выполнения своих обязанностей»

Госдуме рекомендовано признать утратившим силу постановление о принятии закона о дисциплинарном аресте участвующих в спецоперации бойцов за ношение гаджетов во время службы, следует из решения думского комитета по обороне.

Помимо этого, нижней палате рекомендовано утвердить дополнительную таблицу поправок и повторно рассмотреть законопроект во втором чтении. Докладчиком определен один из авторов поправок к законопроекту председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Предложения должны быть рассмотрены 31 июля.

Как уточнили в комитете Госдумы по обороне, необходимость пересмотра законопроекта продиктована уточнением порядка применения положений п. 20 ст. 2 настоящего закона (этот пункт касается запрета на ношение военными в зоне спецоперации гаджетов с возможностью выхода в интернет).

В частности, комитет предложил поправку, которая не распространяет наказание на военных за использование гаджетов, если эти гаджеты используются ими «для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба».

Госдума приняла закон о наказании для участников военной операции за использование гаджетов 24 июля. Документом, в частности, было предложено отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных в зоне боевых действий на Украине использование электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных. Запрет на такие гаджеты действовал и раньше, однако новые поправки позволяют назначить за нарушение запрета дисциплинарный арест по решению гарнизонного военного суда (до десяти суток).

Кроме того, грубым дисциплинарным проступком теперь считается распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам России. Наказание будет грозить также за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав российской армии.

В ходе обсуждения законопроекта произошел заочный спор между Картаполовым (одним из авторов поправок) и сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным. Последний раскритиковал поправки, назвав интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для армейских подразделений в условиях, когда штатные средства связи не работают.

«Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда, в России жесткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения», — заявил тогда Рогозин.

Картаполов в ответ указал, что законопроект не касается устройств, предназначенных для боевой работы, «направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений», а все прочие его трактовки — «от лукавого».

«Армия уже не первый год воюет, поэтому набравшиеся опыта командиры стараются не допускать ошибки личного состава в работе с электронными устройствами. Во фронтовой полосе «воздушного интернета» вообще нет, поэтому необходимые для боевой работы смартфоны и планшеты обычно подключаются к Wi-Fi со скрытно развернутыми тарелками приема данных и радиомостами. <...> Через интернет мы получаем данные со своих беспилотников, через интернет часто общаются артиллеристы и наводчики. Естественно, это не единственная, но очень важная связь на фронте. Перерубать ее нельзя», — сказал в ответ Рогозин и пригласил Картаполова приехать на передовую, чтобы узнать мнение о законопроекте у боевых офицеров.