Краснов увидел просчеты органов власти в терактах в «Крокусе» и Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Краснов заявил, что этими терактами «был брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». По его словам, властям необходим принципиально иной уровень проведения проверок в сфере противодействия терроризму

Фото: Андрей Любимов / РБК

Теракты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане стали возможны в том числе из-за просчетов органов власти, заявил генпрокурор Игорь Краснов на коллегии ведомства.

«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — сказал Краснов.

По его словам, этими терактами «был брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Концертный зал полностью выгорел. Нападения на церкви, синагоги и полицейских в дагестанских городах Дербент и Махачкала произошли 23 июня. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и пять гражданских, пострадали около 50. Среди погибших был 66-летний настоятель дербентской православной Покровской церкви Николай Котельников.

С начала проведения военной операции правоохранительными органами России на стадии приготовления были предотвращены 134 террористических преступления, говорил в середине июня директор ФСБ Александр Бортников. В теракте в «Крокус Сити Холле», по его словам, была установлена причастность спецслужб Украины.

Непосредственно исполнителями теракта следователи считают уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». В Киеве заявили о непричастности к нападению на «Крокус».

В ходе контртеррористической операции в Дагестане 23 июня силовики ликвидировали шестерых нападавших, среди которых были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы. Также в числе террористов были племянники Омарова-старшего Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Главу района уволили с должности, он был задержан и арестован.