Отца боевиков и экс-главу района Дагестана арестовали на два месяца

Омарова, чьи сыновья участвовали в терактах в республике, арестовали до 5 сентября. Его обвиняют в передаче участка со зданием местной компании и хищении ₽695 тыс. за счет фиктивного трудоустройства

Магомед Омаров (Фото: Пресс-служба Верховного суда Дагестана)

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в террористических атаках в Дербенте и Махачкале, арестован до 5 сентября, сообщили РБК в Верховном суде Дагестана.

Омарова обвиняют в отмывании денег и мошенничестве (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК).

По первой статье (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) ему грозит до семи лет лишения свободы, а по статье о мошенничестве — до шести лет.

По версии следствия, Омаров, будучи главой района, вместе с генеральным директором компании, занимающейся строительными работами, и другими лицами в 2021 году незаконно обратил в собственность организации участок площадью 264 кв. м с возведенным на нем домом. Все это стоило более 2,4 млн руб. Позднее они легализовали это имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.

«Также, по версии следствия, Омаров М. в период с июля 2016 года по август 2022 г., в сговоре с другими лицами фиктивно трудоустроили двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тыс. руб.», — сообщили в суде.

Омарова задержали 6 июля.

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православный храм, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Более 40 человек пострадали, еще два десятка были убиты. Среди них — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников.

Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков. Среди убитых террористов были двое братьев Омаровых, Осман и Адиль. В Верховном суде Дагестана РБК сообщили, что организатором преступной группы был Омаров О. М.

Следственный комитет после нападений в республике завел уголовное дело о теракте, по нему арестованы три человека. Омарова-старшего уволили с поста главы Сергокалинского района, исключили из «Единой России». Вскоре после теракта его арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве, в том числе за использование мата. По той же статье привлекли пятерых других его сыновей, все они вышли на свободу к 8 июля. Позже он вновь был задержан.

Жители села Сергокала рассказали РБК, что были шокированы участием выходцев из него в нападениях. Один из сергокалинцев сообщил, что о принадлежности Омаровых к ваххабитам (сторонникам очищения ислама от недозволенных нововведений, они принадлежат к суннитской ветви мусульманства) было известно, но что они входят в одну из «спящих ячеек», никто не знал. Другая жительница отметила, что семья была сильно верующей. Мечеть, в которую ходили участники нападения, сельчане назвали «ваххабитской», по их словам, ее построил Осман Омаров, который занимался строительным бизнесом.