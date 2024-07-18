Глава Дагестана объяснил ревизию личных дел чиновников после терактов

Ревизия личных дел дагестанских чиновников, о проведении которой власти сообщили после терактов в Махачкале и Дербенте, необходима для проверки соблюдения законов о противодействии коррупции, а не возможной причастности к экстремизму, заявил «РИА Новости» глава Дагестана Сергей Меликов.

«Как может быть глава администрации или руководитель какого-то органа власти причастен к экстремизму?» — задался вопросом глава республики и отметил, что проверять это должны силовые структуры, а не власти.

«Мое поручение, которое исковеркано уже донельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции», — пояснил Меликов.

По его словам, чиновники должны отчитываться о доходах и не назначать на должности своих близких родственников, чтобы не было «тех историй, когда одна семья является потенциальным кланом», способным «какие-то организовывать действия и при этом не быть подконтрольным тем структурам, которые этот контроль должны осуществлять».

23 июня террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате терактов погибли 22 человека — 17 сотрудников полиции и пятеро гражданских. В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших, среди которых были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы.

Спустя два дня после терактов Меликов поручил изучить личные дела каждого из руководящих чиновников и депутатов Дагестана. «Вдвойне обидно и непонятно, что террористами оказались сыновья главы одного из районов республики. <...> Возникает вопрос — как он управлял большим районом? И нет ли у нас еще таких глав, которые заснули и превратили свою администрацию в спящую ячейку? Не террористическую, а в ту, до которой невозможно добудиться», — пояснил тогда глава республики.

Самого Омарова в июле арестовали на два месяца по обвинению в отмывании денег и мошенничестве (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК).