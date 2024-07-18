 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

Глава Дагестана объяснил ревизию личных дел чиновников после терактов

Меликов: проверки чиновников после терактов ведут для борьбы с коррупцией
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Ревизия личных дел дагестанских чиновников, о проведении которой власти сообщили после терактов в Махачкале и Дербенте, необходима для проверки соблюдения законов о противодействии коррупции, а не возможной причастности к экстремизму, заявил «РИА Новости» глава Дагестана Сергей Меликов.

«Как может быть глава администрации или руководитель какого-то органа власти причастен к экстремизму?» — задался вопросом глава республики и отметил, что проверять это должны силовые структуры, а не власти.

«Мое поручение, которое исковеркано уже донельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции», — пояснил Меликов.

По его словам, чиновники должны отчитываться о доходах и не назначать на должности своих близких родственников, чтобы не было «тех историй, когда одна семья является потенциальным кланом», способным «какие-то организовывать действия и при этом не быть подконтрольным тем структурам, которые этот контроль должны осуществлять».

Меликов заявил, что боевики в Дагестане были из уважаемых семей
Политика
Сергей Меликов (в центре)

23 июня террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате терактов погибли 22 человека — 17 сотрудников полиции и пятеро гражданских. В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших, среди которых были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы.

Спустя два дня после терактов Меликов поручил изучить личные дела каждого из руководящих чиновников и депутатов Дагестана. «Вдвойне обидно и непонятно, что террористами оказались сыновья главы одного из районов республики. <...>  Возникает вопрос — как он управлял большим районом? И нет ли у нас еще таких глав, которые заснули и превратили свою администрацию в спящую ячейку? Не террористическую, а в ту, до которой невозможно добудиться», — пояснил тогда глава республики.

Самого Омарова в июле арестовали на два месяца по обвинению в отмывании денег и мошенничестве (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дагестан проверки чиновники коррупция Сергей Меликов теракт
Материалы по теме
Полиция провела обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана
Политика
Меликов заявил, что боевики в Дагестане были из уважаемых семей
Политика
Следователи сообщили о проверках по делу о терактах в Дагестане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Харари, Пинкер, Фукуяма: зачем корпорации продвигают бредовые прогнозы Pro, 07:00
Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку Финансы, 07:00
Минюст США обвинил жителя Флориды в угрозах Байдену Политика, 06:58
Над Брянской областью сбили два беспилотника Политика, 06:36
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 06:35
Джей Ди Вэнс принял выдвижение на пост вице-президента вместе с Трампом Политика, 06:17
Глава Дагестана объяснил ревизию личных дел чиновников после терактов Политика, 06:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россияне назвали самые престижные профессии Общество, 06:00
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров Политика, 05:41
Байден заявил, что устал от Маска и его «богатых дружков» Политика, 05:30
Жителя Великого Новгорода задержали по подозрению в госизмене Политика, 05:25
Венгрия заявила о готовности дать площадку для переговоров Киева и Москвы Политика, 04:58
В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника Политика, 04:52
Участницу обнаженной съемки на кладбище в Петербурге отпустили из СИЗО Общество, 04:24