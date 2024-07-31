ВС назвал причины отказа в выплатах родителям погибших на спецоперации

Мать погибшего солдата жаловалась, что отец не участвовал в воспитании сына, но получил деньги после его гибели в зоне военной операции. Суды низшей инстанции не увидели в этом проблемы

Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд допустил, что родители погибшего в зоне проведения военной операции могут быть лишены социальных выплат. Поводом для такого решения стало обращение жительницы Владивостока Натальи Цитлионок, говорится в документе, внимание на который обратило РАПСИ.

Поводом для ее жалобы стал тот факт, что после гибели сына в ходе боевых действий страховую сумму, единовременное пособие, денежную компенсацию (в сумме около 6,5 млн руб.) получил ее бывший муж Виталий Мельник. Женщина пыталась доказать в судах нижней инстанции, что отец не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал, что сын отправился в зону конфликта. Однако при этом приехал на похороны и оформил на себя все выплаты. Цитлионок при этом указывала, что именно она воспитала сына достойным человеком и защитником Отечества, а отец не был достоин денежных компенсаций.

Суды во Владивостоке с позицией Цитлионок не согласились, объяснив это тем, что Мельник не был лишен родительских прав, а следовательно, имел полное право на эти выплаты как отец погибшего.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, однако, с этой позицией не согласилась. Там решили, что при рассмотрении данного вопроса нужно было учитывать не только наличие родительских прав и факт родства, но также участие в воспитании, заботу о здоровье, моральную, духовную и материальную поддержку ребенка. Тот факт, что этого сделано не было, является нарушением норм процессуального и материального права. В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мельник на заседание не приехал. Он просил перенести рассмотрение дела, объясняя это тем, что находится в Крыму и ухаживает за престарелой матерью — инвалидом I группы. Однако Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев ходатайство и приложенные к нему медицинские документы, отклонила его, посчитав, что доказательства Мельника и его адвоката не являются уважительными.

Командир инженерно-штурмового взвода Максим Мельник погиб в зоне военной операции в мае 2022 года. Посмертно он был награжден орденом Мужества, который матери погибшего вручил глава администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.