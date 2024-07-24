Госдума приняла поправки о дисциплинарном аресте военных за гаджеты
Дума приняла поправки о запрете гаджетов с функций подключения к интернету для военных в зоне спецоперации.
Законопроектом предложено отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных в зоне боевых действий на Украине использование электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных.
Запрет на такие гаджеты действовал и раньше, однако новые поправки позволяют назначить за нарушение запрета дисциплинарный арест по решению гарнизонного военного суда.
В ходе обсуждения законопроекта произошел заочный спор между сенатором Дмитрием Рогозиным и главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Рогозин раскритиковал поправки, назвав интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для армейских подразделений в условиях, когда штатные средства связи не работают.Картаполов после этого заявил, что законопроект не касается устройств, предназначенных для боевой работы, «направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений», а все прочие его трактовки — «от лукавого».
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