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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Минобороны сообщило о трех дронах, атаковавших Москву и Подмосковье

Минобороны: Украина пыталась атаковать Москву тремя БПЛА, дроны были сбиты и подавлены
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Минобороны сообщило, что один дрон сбила ПВО в Подмосковье, еще два подавила система радиоэлектронной борьбы, они упали в «Москва-Сити». Россия возложила ответственность за атаку на Украину
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Утром 30 июля Украина попыталась совершить теракт тремя беспилотниками по объектам в Москве, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, один дрон уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья,

Еще два аппарата подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории комплекса «Москва-Сити».

Мэр Сергей Собянин сообщил, что повреждения получили фасады на двух офисных башнях, никто не пострадал. Однако ТАСС пишет со ссылкой на экстренные службы, что при взрыве в башне «Око-2» ранения получил охранник. Башня находится по адресу 1-й Красногвардейский пр., 19.

Агентство ранее писало о взрыве в 50-этажном здании по адресу Пресненская набережная, 10с2 в IQ-квартале в «Москва-Сити». В состав этого квартала входит правительственный комплекс, где размещены Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифры.

Из-за атаки дронов движение перекрыли по Тестовской улице в районе «Москва-Сити». Аэропорт Внуково временно закрывали на вылет и прилет, позднее его работу восстановили.

Это третья за неделю атака беспилотников на столичный регион. 24 июля два дрона ударили по двум зданиям в Москве — на Комсомольском проспекте, 17, и бизнес-центру на проспекте Лихачева. 28 июля Собянин и Минобороны сообщили о еще одной атаке, она была отбита.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники Москва Подмосковье Москва-Сити Одинцово
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