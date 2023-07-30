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Путину доложили об атаке дронов на Москву и Московскую область

Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и область, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.

В ночь на 30 июля Москва подверглась атаке дронов в третий раз за неделю. Около 3:45 мск телеграм-канал 112 сообщил, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС писал, что взрыв произошел в здании по адресу Пресненская наб., 10с2. Оно расположено в «IQ-квартале», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Через несколько минут ТАСС сообщил, что система ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа на западе Московской области. Как утверждал 112, дроны сбили в Одинцово и Красногорске.

Затем об атаке на регион сообщило российское Минобороны. Ведомство возложило ответственность за нее на Украину. В министерстве заявили, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории «Москва-Сити».

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, при падении беспилотники повредили фасады двух башен «Москва-Сити». Жертв и пострадавших, по его словам, не было. При этом ТАСС писал со ссылкой на экстренные службы, что ранения получил охранник в башне «Око-2».

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Московский аэропорт Внуково временно закрывали на прилет и на вылет из-за атаки дронов. В районе, где она произошла, ограничили движение автомобилей.

После атаки на регион российское Минобороны отчиталось об ударе по центру ремонта и обслуживания дронов в Днепропетровской области.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Москва-Сити Москва беспилотники Московская область доклад
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политик, президент России

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