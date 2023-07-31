МИД назвал условие возможного вывода ядерного оружия России из Белоруссии

Размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие стало ответом на дестабилизирующие действия США и НАТО. Москва рассмотрит его вывод из республики, если Вашингтон откажется от своего ядерного оружия в Европе, заявили в МИДе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия гипотетически может вывести свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) из Белоруссии, если США откажутся от размещения своего ядерного оружия в Европе, заявил «РИА Новости» директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии. Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе», — сказал дипломат.

По словам Полищука, размещение российского ТЯО в соседней стране — это «вынужденная» и «ответная мера» на действия стран НАТО и, в частности, США, а также реакция «на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности» ввиду необходимости обеспечить оборону Союзного государства.

Президент Владимир Путин в конце марта объявил о планах разместить российское ТЯО на территории Белоруссии. Это решение он объяснял в том числе американской политикой по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы, а также давними просьбами белорусского лидера Александра Лукашенко.

В мае Лукашенко заявил, что места для хранения готовы и уже началось перемещение ядерного оружия. Путин в середине июня сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью.

На этом фоне о необходимости размещения ядерного оружия заявили в соседней с Белоруссией Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что Варшаве для укрепления безопасности стоит присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing (позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают).

Комментируя просьбу Польши, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такие планы грозят лишь применением ядерного оружия.