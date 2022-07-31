Кнайсль заявила о все большей утрате Европой своего значения
Европа все более и более перестает иметь значение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью Asia Times.
«Демографически и, к сожалению, политически тоже. И сейчас я пишу книгу под рабочим названием «Реквием по Европе», потому что Европа, в которой я выросла, и Европа, которой я была предана, перестала существовать», — сказала она.
По мнению Кнайсль, европейские политики и чиновники недооценивают важность геополитического мышления. «Когда я была министром иностранных дел [Австрии], меня раздражало отсутствие подлинного геополитического мышления среди моих коллег. И даже если у них нет способностей к геополитическому мышлению, то по крайней мере в их штате должен быть человек, обладающий этим пониманием. Но его там нет, и это наивно», — отметила экс-глава МИДа.
Теперь, считает она, это превращается «в очень опасную ситуацию» из-за игнорирования Европой «реальности, географической реальности, товарной реальности, основ дипломатии».
Кнайсль обратила внимание на «глубоко укоренившийся европоцентризм». «Мы верим, что мы настолько хороши, что никто не может обойтись без нас. Мы платим лучшую цену [энергоресурсы], поэтому нам приходится получать большие объемы, что является нонсенсом. Это нонсенс уже как минимум два десятилетия. Но так прискорбно наблюдать, что невежество и высокомерие — это опасное сочетание — сохраняются», — отметила экс-министр.
Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год в правительстве Себастьяна Курца. Этот пост она заняла по квоте ультраправой Партии свободы, поддерживающей тесные связи с Россией. В декабре 2016 года «Единая Россия» и партия свободы подписали соглашение «о взаимодействии и сотрудничестве, направленное на обмен опытом между Россией и Австрией в области экономики, торговли и инвестиций».
В июне 2021 года Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти». Однако в мае этого года, после призыва Европарламента ввести санкции против нее, она покинула компанию.
В начале июля экс-министр заявила об «угрозах убийством» и решении уехать из Австрии.
Экс-глава МИДа неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне ее противостояния с Западом. «Нам необходимо и дальше разговаривать. Когда я общалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, у меня всегда было ощущение диалога. Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова», — говорила Кнайсль в феврале 2020 года. Она также заявляла, что западные страны не пытались договориться с Россией, а «всегда отвечали молчанием» ей.
Кнайсль получила известность в России, после того как на ее свадьбе с бизнесменом Вольфгангом Майлингером в 2018 году побывал Владимир Путин и станцевал с ней.