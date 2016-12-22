Австрийский мост: кто готов стать посредником между Россией и Западом

В Москве положительно отреагировали на стремление Австрии стать посредником при урегулировании кризиса между Россией и Западом. У Вены особый подход к отношениям с Россией, но его вряд ли поддержат другие страны, говорит эксперт

Карин Кнайсль (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

В Кремле положительно отозвались на предложение Австрии стать посредником между Россией и Западом в урегулировании разрастающегося кризиса, который спровоцировало «дело Скрипаля». «В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 29 марта, комментируя предложение о посредничестве.

О готовности Вены стать посредником в урегулировании 28 марта заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Мы открыты для всех, если нас попросят посредничать между Москвой и Лондоном, мы с удовольствием готовы к этому. Сам посредник никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны», — сказала она (цитата по Vienna Online). Она также подтвердила нежелание принимать меры против России из-за «дела Скрипаля»: 19 марта Кнайсль заявила, что необходимо дождаться выводов следствия, прежде чем раздавать «обвинения, оценки и суждения».

Рассказать о своем видении ситуации Кнайсль сможет во время скорого визита в Москву. В конце февраля здесь побывал новый канцлер Австрии Себастьян Курц. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Для Курца это был первый визит за пределы ЕС со дня формирования правительства 18 декабря. Кроме того, в четверг днем Кнайсль анонсировала собственный визит в российскую столицу, запланированный на 19–20 апреля.

Австрийское досье

В течение долгого времени Австрия была одной из немногих стран Западной Европы, благосклонно относящихся к СССР, а затем и к России. Как и Германия, после Второй мировой войны она была разделена на четыре оккупационные зоны между СССР, США, Великобританией и Францией. Создание на их основе независимой Австрийской республики было согласовано в мае 1955 года — через неделю после вступления соседней ФРГ в блок НАТО. Несколько месяцев спустя австрийский парламент принял конституционный закон, провозглашающий «вечный нейтралитет» республики, отказ вступать в блоки и размещать у себя иностранные военные базы.

Хорошие отношения между Москвой и Веной в течение многих десятилетий объясняются в том числе и тем, что именно СССР сыграл ключевую роль в создании независимой Австрии после войны, пояснил РБК заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. «Никогда после войны у нас с Веной не было напряженных отношений, но были ровные деловые отношения. В этом плане Австрия для нас — стабильный и надежный, пусть и не такой весомый партнер», — говорит Швейцер. Еще в 1968 году Австрия первой из западных демократий подписала с Москвой контракт на поставку природного газа, в июне этого года страны отметят полувековой юбилей сотрудничества в энергетической сфере.

Себастьян Курц и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

С началом украинского конфликта весной 2014 года Австрия присоединилась к европейскому режиму санкций. Но уже в конце июня российский лидер Владимир Путин совершил официальную поездку в Вену — первый визит в страну Евросоюза с начала конфликта. Министром иностранных дел тогда был нынешний канцлер Курц, который в 2016 году предложил план поэтапного снятия санкций с России в обмен на постепенное выполнение минских соглашений.

В качестве министра Курц в 2017 году председательствовал в ОБСЕ и в июле организовал неформальный саммит глав Министерств иностранных дел организации, чтобы разрешить сложности, связанные с утверждением кандидатур на руководящие должности в ОБСЕ. Перед встречей он призвал к сближению России и ЕС на основе взаимопонимания и гибкости. На саммите он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, которого поблагодарил за конструктивную позицию. Итогом саммита стало согласование на пост генсека ОБСЕ Томаса Гремингера.

Партнеры партии Курца по правящей коалиции также не скрывают своей пророссийской ориентации. В октябре прошлого года в Австрии прошли парламентские выборы, по итогам которых консервативная Народная партия Курца сформировала правительство вместе с националистической Партией свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно анализу венгерского института Political Capital, FPÖ является одним из наиболее пророссийских движений во всей Европе. Партия в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией», сам Штрахе неоднократно выступал за снятие санкций с России. Министр Кнайсль, будучи формально беспартийной, попала в новое правительство по квоте FPÖ.

Трое неприсоединившихся

Страны Евросоюза решили проявить солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля» на саммите, завершившемся 23 марта. Было решено, что в отношении Москвы нужно принять меры, однако какие именно, каждая страна ЕС решала самостоятельно. Большинство выбрали высылку российских дипломатов, некоторые — отзыв послов для консультаций. Только три из 28 стран Евросоюза пока не приняли никаких мер: помимо Австрии — Греция и Кипр.

Правительство Греции во главе с Алексисом Ципрасом давно настаивает на необходимости выстраивания стабильных отношений с Россией. До ужина на саммите Евросовета Ципрас позвонил президенту Путину поздравить с победой на выборах и получил приглашение посетить Россию, сообщили греческие СМИ. По данным Bloomberg, на обеде Ципрас высказал сомнение в том, что саммит лидеров может считаться правильным местом для обсуждения уголовного инцидента, и призывал смягчить подход к России.

Алексис Ципрас (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

В нескольких странах российский вопрос вызвал разногласия между президентом и правительством. В Чехии (парламентская республика) решение о высылке дипломатов принял премьер-министр Андрей Бабиш. «Россияне пересекли черту, когда заявили, что Чехия могла быть источником «Новичка», — написал в Twitter Бабиш. О том, что над разработкой вещества могли работать в Чехии, говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Позже директор департамента российского МИДа по вопросам разоружения Владимир Ермаков указывал, что никаких данных о разработке вещества в Чехии нет. Президент Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, сказал, что считает высылку дипломатов «немного лишней», и выразил уверенность, что отношения восстановятся, так как со временем на вакантные позиции смогут приехать новые дипломаты. Президент Македонии Георге Иванов решение МИД страны о высылке дипломатов также раскритиковал, назвав его поспешным.

Однако позиции не присоединившихся к дипломатическим санкциям стран, в том числе Австрии, едва ли повлияют на других членов ЕС. В отличие от санкций Евросоюза из-за украинского кризиса вопрос солидарности с Лондоном для Вены является факультативным, поэтому Австрия не спешит присоединяться к санкциям в деле, где остается много неизвестных, говорит Владимир ​Швейцер. По его словам, сомнения Австрии по поводу предъявленных Великобританией доказательств по «делу Скрипаля» едва ли повлияют на страны Запада, в том числе и потому, что сама Вена не ставит такую цель. «Они не стремятся на кого-либо повлиять, не лезут в лидеры ЕС. Однако они имеют свою позицию по всем вопросам и не боятся ее выражать», — отметил Швейцер.​​